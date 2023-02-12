Mysl Polska: Россия выстояла перед санкциями Запада

13 февраля 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Анджей Щенсняк: Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Год назад, еще до российско-украинского конфликта, Запад начал экономическую войну с Россией, однако экономике страны удалось выдержать все испытания. Об этом заявил независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. «Запад обрушился на Россию с рекордным количеством забастовок, запретов, блокад людей, учреждений, предприятий, целых отраслей экономики. […] Такой залп должен уничтожить любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — написал он специально в статье для газеты Mysl Polska . По его словам, Россия добилась важнейшего показателя экономической конкурентоспособности — так называемого «текущего счета» (разница между деньгами, которые текут в страну, и теми, которые вытекают из нее в результате торговли, инвестиций и сборов, — прим. URA.RU). Так, Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов. «Обмен товарами, сильно пострадавшими от санкций, вернулся на уровень, [который был до СВО], через несколько месяцев. В итоге это был год самой большой экспортной прибыли в истории России», — отметил эксперт. Несмотря на то, что доля западных стран в российской торговле заметно сократилась, их место заняли другие: Китай, Индия, Турция, страны постсоветского пространства. Российский экспорт не был заблокирован, несмотря на усилия, давление и шантаж ЕС, подчеркнул автор публикации. Товарооборот с ними резко вырос, например, товарооборот с Китаем увеличился на 30% и достиг 190 миллиардов долларов. «Эти страны не только взяли на себя экспорт из России, они также начали продавать ей то, что часто было санкционировано на Западе. Механизмы были достаточно простыми. Экспорт Европы в Россию сократился вдвое (с 70 млрд евро до 36 млрд евро за три квартала), но удвоился в страны бывшего СССР (с 13,7 млрд евро до 20,3 млрд евро), а из этих стран в Россию также увеличился на 9,4 млрд евро. […] Таким образом, экономический блицкриг не смог победить Запад против России. Запад проиграл битву, но конфликт будет продолжаться и его эскалация неизбежна», — заключил Анджей Щенсняк. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. По его словам, страна успешно преодолела сложный этап, связанный с санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Год назад, еще до российско-украинского конфликта, Запад начал экономическую войну с Россией, однако экономике страны удалось выдержать все испытания. Об этом заявил независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. «Запад обрушился на Россию с рекордным количеством забастовок, запретов, блокад людей, учреждений, предприятий, целых отраслей экономики. […] Такой залп должен уничтожить любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — написал он специально в статье для газеты Mysl Polska. По его словам, Россия добилась важнейшего показателя экономической конкурентоспособности — так называемого «текущего счета» (разница между деньгами, которые текут в страну, и теми, которые вытекают из нее в результате торговли, инвестиций и сборов, — прим. URA.RU). Так, Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов. «Обмен товарами, сильно пострадавшими от санкций, вернулся на уровень, [который был до СВО], через несколько месяцев. В итоге это был год самой большой экспортной прибыли в истории России», — отметил эксперт. Несмотря на то, что доля западных стран в российской торговле заметно сократилась, их место заняли другие: Китай, Индия, Турция, страны постсоветского пространства. Российский экспорт не был заблокирован, несмотря на усилия, давление и шантаж ЕС, подчеркнул автор публикации. Товарооборот с ними резко вырос, например, товарооборот с Китаем увеличился на 30% и достиг 190 миллиардов долларов. «Эти страны не только взяли на себя экспорт из России, они также начали продавать ей то, что часто было санкционировано на Западе. Механизмы были достаточно простыми. Экспорт Европы в Россию сократился вдвое (с 70 млрд евро до 36 млрд евро за три квартала), но удвоился в страны бывшего СССР (с 13,7 млрд евро до 20,3 млрд евро), а из этих стран в Россию также увеличился на 9,4 млрд евро. […] Таким образом, экономический блицкриг не смог победить Запад против России. Запад проиграл битву, но конфликт будет продолжаться и его эскалация неизбежна», — заключил Анджей Щенсняк. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. По его словам, страна успешно преодолела сложный этап, связанный с санкциями.