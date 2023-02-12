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Пермский край поднялся в списке регионов по уровню качества жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь, пешеходы, горожане, городской парк
Качество жизни в Пермском крае улучшилось с 2021 года Фото:

В Пермском крае за 2022 год улучшилось качество жизни. С 49 места в рейтинге регион поднялся до 47 и набрал больше баллов, чем в 2021 году, сообщается в исследовании РИА Новости.

«Пермский край — 47 место, 50,332 баллов. Рейтинговый балл в 2021 году — 47,069, место — 49», — говорится в рейтинге. Самые нижние строчки рейтинга заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. На первой строке расположилась Москва.

Ранее URA.RU писало, что Пермский край вошел в топ-35 регионов в рейтинге социально-экономической устойчивости в РФ. Он занял 24 строку, а годом ранее находился на 27 месте.

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В Пермском крае за 2022 год улучшилось качество жизни. С 49 места в рейтинге регион поднялся до 47 и набрал больше баллов, чем в 2021 году, сообщается в исследовании РИА Новости. «Пермский край — 47 место, 50,332 баллов. Рейтинговый балл в 2021 году — 47,069, место — 49», — говорится в рейтинге. Самые нижние строчки рейтинга заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. На первой строке расположилась Москва. Ранее URA.RU писало, что Пермский край вошел в топ-35 регионов в рейтинге социально-экономической устойчивости в РФ. Он занял 24 строку, а годом ранее находился на 27 месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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