Пермский край поднялся в списке регионов по уровню качества жизни

Качество жизни в Пермском крае улучшилось с 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае за 2022 год улучшилось качество жизни. С 49 места в рейтинге регион поднялся до 47 и набрал больше баллов, чем в 2021 году, сообщается в исследовании РИА Новости.

«Пермский край — 47 место, 50,332 баллов. Рейтинговый балл в 2021 году — 47,069, место — 49», — говорится в рейтинге. Самые нижние строчки рейтинга заняли Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. На первой строке расположилась Москва.

Ранее URA.RU писало, что Пермский край вошел в топ-35 регионов в рейтинге социально-экономической устойчивости в РФ. Он занял 24 строку, а годом ранее находился на 27 месте.