Пермский край попал в топ рейтинга экономической устойчивости регионов РФ

17 января 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Прикамье оказалось в лидерах по социально-экономической устойчивости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край вошел в топ-35 регионов — лидеров социально-экономической устойчивости в РФ. Такая информация появилась в СМИ. «Пермский край занял 24 строчку рейтинга социально-экономической устойчивости регионов России за третий квартал 2022 года. В предыдущем квартале Прикамье было на 27 месте», — указано на сайте «Известий». При расчетах аналитики использовали данные о средней зарплате населения, статистику по уровню социального благополучия (рассчитывается на основе показателей зарплаты к стоимости жизни трудоустроенных граждан) и сведения о региональном продукте на душу населения. В СМИ подчеркивают, что в число лидеров попали те субъекты РФ, на территории которых имеются залежи природных ресурсов. Еще один фактор благополучия, который повлиял на таблицу рейтинга — это качество управления регионом. URA.RU писало ранее, что Прикамье поднялось в ежемесячном рейтинге регионов по доступности специалистов для инновационных областей экономики. Территория вышла на третье место, прибавив четыре пункта. Также корреспонденты агентства сообщали, что в конце прошлого года Пермский край вошел в топ-10 технологически прогрессивных регионов. По данным мониторинга, три субъекта России показали положительную динамику, еще четыре региона сохранили лидирующие позиции в своих группах. По итогам 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занял 16 строчку в списке лучших глав субъектов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край вошел в топ-35 регионов — лидеров социально-экономической устойчивости в РФ. Такая информация появилась в СМИ. «Пермский край занял 24 строчку рейтинга социально-экономической устойчивости регионов России за третий квартал 2022 года. В предыдущем квартале Прикамье было на 27 месте», — указано на сайте «Известий». При расчетах аналитики использовали данные о средней зарплате населения, статистику по уровню социального благополучия (рассчитывается на основе показателей зарплаты к стоимости жизни трудоустроенных граждан) и сведения о региональном продукте на душу населения. В СМИ подчеркивают, что в число лидеров попали те субъекты РФ, на территории которых имеются залежи природных ресурсов. Еще один фактор благополучия, который повлиял на таблицу рейтинга — это качество управления регионом. URA.RU писало ранее, что Прикамье поднялось в ежемесячном рейтинге регионов по доступности специалистов для инновационных областей экономики. Территория вышла на третье место, прибавив четыре пункта. Также корреспонденты агентства сообщали, что в конце прошлого года Пермский край вошел в топ-10 технологически прогрессивных регионов. По данным мониторинга, три субъекта России показали положительную динамику, еще четыре региона сохранили лидирующие позиции в своих группах. По итогам 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занял 16 строчку в списке лучших глав субъектов РФ.