Пермяк продает управляющую компанию, которая ничем не управляет

В Березниках продается управляющая компания без домов на балансе

На балансе управляющей компании нет ни одного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) продается управляющая компания, на балансе которой нет ни одного дома. Речь об УК «Восход», оцененной в 330 тысяч рублей. Как пояснил URA.RU продавец, в стоимость входят юрлицо и лицензия на деятельность по управлению жилым фондом.

«Когда открывали компанию, на баланс были взяты несколько домов, сейчас все они выведены из управления. Долгов за предприятием тоже не числится. Лицензия на деятельность получена примерно полтора года назад. При продаже новому собственнику передадим все необходимые документы», — рассказал корреспонденту агентства продавец.

По данным сервиса СБИС, ООО УК «Восход» является микропредприятием с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и двумя учредителями. Выручка и прибыль у компании отсутствуют с момента регистрации в апреле 2021 года. Движимого и недвижимого имущества у организации нет, решений ФНС о приостановлении операций по счетам не найдено.

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