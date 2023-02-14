Вылеты самолетов авиакомпаний «Северсталь Авиа» и SCAT AIRLINES перенесены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали рейсы D2-182 в Череповец до 20:10 и DV-452 в Тараз (Казахстан) до 01:00. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

Самолет авиакомпании «Северсталь Авиа» CRJ-200 должен был вылететь в 19:20 по местному времени, но рейс D2-182 Екатеринбург — Череповец задержан до 20:10. Также с 23:05 до 01:00 перенесли вылет воздушного судна авиакомпании SCAT AIRLINES B-737 MAX8, рейс DV-452 Екатеринбург — Тараз.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Москву на четыре часа. Вылет самолета авиакомпании «Победа» перенесли с 07:05 до 11:30.

Корреспондент агентства отправил запрос на комментарий по задержке рейсов. На момент публикации ответ не поступил.

В Кольцово задержали вылет рейса Екатеринбург — Череповец Скрин: онлайн-табло Кольцово