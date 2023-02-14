В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали рейсы D2-182 в Череповец до 20:10 и DV-452 в Тараз (Казахстан) до 01:00. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.
Самолет авиакомпании «Северсталь Авиа» CRJ-200 должен был вылететь в 19:20 по местному времени, но рейс D2-182 Екатеринбург — Череповец задержан до 20:10. Также с 23:05 до 01:00 перенесли вылет воздушного судна авиакомпании SCAT AIRLINES B-737 MAX8, рейс DV-452 Екатеринбург — Тараз.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Москву на четыре часа. Вылет самолета авиакомпании «Победа» перенесли с 07:05 до 11:30.
Корреспондент агентства отправил запрос на комментарий по задержке рейсов. На момент публикации ответ не поступил.
В Кольцово задержали вылет рейса Екатеринбург — Череповец
Скрин: онлайн-табло Кольцово
В Екатеринбурге задержали вылет самолета B-737 MAX8 в Тараз
В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали рейсы D2-182 в Череповец до 20:10 и DV-452 в Тараз (Казахстан) до 01:00. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. Самолет авиакомпании «Северсталь Авиа» CRJ-200 должен был вылететь в 19:20 по местному времени, но рейс D2-182 Екатеринбург — Череповец задержан до 20:10. Также с 23:05 до 01:00 перенесли вылет воздушного судна авиакомпании SCAT AIRLINES B-737 MAX8, рейс DV-452 Екатеринбург — Тараз. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рейс в Москву на четыре часа. Вылет самолета авиакомпании «Победа» перенесли с 07:05 до 11:30. Корреспондент агентства отправил запрос на комментарий по задержке рейсов. На момент публикации ответ не поступил.