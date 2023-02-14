В Пермском крае полицейские пресекли сбыт мефедрона на 380 млн рублей

В Пермском крае оперативники обезвредили группу наркодилеров. В лаборатории они нашли партию мефедрона, которая оценивается на теневом рынке в 380 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Оперативники задержали девять фигурантов из Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Все участники находятся под стражей. У фигурантов было изъято около 5,1 млн рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт свыше 167 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Розничная цена на теневом рынке такой партии составляет более 380 млн рублей», — указано в пресс-релизе.
Летом 2022 года оперативники задержали пятерых курьеров, которые развозили партии «синтетики» массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили трех межрегиональных оптовых курьеров, которые доставляли уже особо крупные партии в разные регионы России — от 5 до 10 килограммов. В итоге полицейские вышли на след пермяка, который наладил в частном доме производственную лабораторию. Ее мощность позволяла изготовлять мефедрон в промышленных масштабах. В ходе обысков полицейские изъяли 5500 литров вещества, из которого изготавливался наркотик, оборудование для синтеза и 155 кг готовых наркотиков.
По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела. Причастным может грозить пожизненное лишение свободы.
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