В Пермском крае полицейские пресекли сбыт мефедрона на 380 млн рублей

15 февраля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Полицейские выследили банду наркодилеров и нашли мощную лабораторию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае оперативники обезвредили группу наркодилеров. В лаборатории они нашли партию мефедрона, которая оценивается на теневом рынке в 380 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Оперативники задержали девять фигурантов из Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Все участники находятся под стражей. У фигурантов было изъято около 5,1 млн рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт свыше 167 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Розничная цена на теневом рынке такой партии составляет более 380 млн рублей», — указано в пресс-релизе. Летом 2022 года оперативники задержали пятерых курьеров, которые развозили партии «синтетики» массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили трех межрегиональных оптовых курьеров, которые доставляли уже особо крупные партии в разные регионы России — от 5 до 10 килограммов. В итоге полицейские вышли на след пермяка, который наладил в частном доме производственную лабораторию. Ее мощность позволяла изготовлять мефедрон в промышленных масштабах. В ходе обысков полицейские изъяли 5500 литров вещества, из которого изготавливался наркотик, оборудование для синтеза и 155 кг готовых наркотиков. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела. Причастным может грозить пожизненное лишение свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае оперативники обезвредили группу наркодилеров. В лаборатории они нашли партию мефедрона, которая оценивается на теневом рынке в 380 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Оперативники задержали девять фигурантов из Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Все участники находятся под стражей. У фигурантов было изъято около 5,1 млн рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт свыше 167 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Розничная цена на теневом рынке такой партии составляет более 380 млн рублей», — указано в пресс-релизе. Летом 2022 года оперативники задержали пятерых курьеров, которые развозили партии «синтетики» массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили трех межрегиональных оптовых курьеров, которые доставляли уже особо крупные партии в разные регионы России — от 5 до 10 килограммов. В итоге полицейские вышли на след пермяка, который наладил в частном доме производственную лабораторию. Ее мощность позволяла изготовлять мефедрон в промышленных масштабах. В ходе обысков полицейские изъяли 5500 литров вещества, из которого изготавливался наркотик, оборудование для синтеза и 155 кг готовых наркотиков. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела. Причастным может грозить пожизненное лишение свободы.