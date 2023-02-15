Украинский футболист раскрыл подробности драки с россиянами

Украинский футболист Немчанинов: проживание в одном отеле неизбежно привело бы к конфликту с россиянами

15 февраля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Украинский футболит Немчанинов заявил, что спортсмены из Украины не заставляли россиян петь гимн Фото: Илья Московец © URA.RU Драка украинских футболистов с российскими спортсменами произошла из-за того, что команды проживали в одном отеле. Такое заявление сделал футболист из украинской команды «Минай» Дмитрий Немчанинов. Он отметил, что драка проходила на равных, и украинские спортсмены не заставляли россиян петь свой гимн. «Сказали, что будем драться, да и все. Что делать? Жизнь такая сейчас. Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре», — рассказал Дмитрий Немчанинов, его цитирует издание Sport 24 . Он отметил, что украинская команда заранее просила организаторов сборов не селить их с россиянами в одном отеле, потому что это неизбежно бы привело к конфликту, но их пожелания не были учтены. Массовая потасовка случилась между украинскими и российскими спортсменами в турецком городе Анталья 13 февраля. Футболисты приехали на спортивные сборы, где были заселены в один отель. Украинский клуб начал внутреннее разбирательство по факту происшествия, передает телеканал 360.

Драка украинских футболистов с российскими спортсменами произошла из-за того, что команды проживали в одном отеле. Такое заявление сделал футболист из украинской команды «Минай» Дмитрий Немчанинов. Он отметил, что драка проходила на равных, и украинские спортсмены не заставляли россиян петь свой гимн. «Сказали, что будем драться, да и все. Что делать? Жизнь такая сейчас. Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре», — рассказал Дмитрий Немчанинов, его цитирует издание Sport 24. Он отметил, что украинская команда заранее просила организаторов сборов не селить их с россиянами в одном отеле, потому что это неизбежно бы привело к конфликту, но их пожелания не были учтены. Массовая потасовка случилась между украинскими и российскими спортсменами в турецком городе Анталья 13 февраля. Футболисты приехали на спортивные сборы, где были заселены в один отель. Украинский клуб начал внутреннее разбирательство по факту происшествия, передает телеканал 360.