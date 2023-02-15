В ХМАО загорелся ангар с грузовиками. Видео

16 февраля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

В тушении принимало участие 32 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске на территории промышленного района загорелся ангар с грузовиками и строительной техникой. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО. «Загорелся ангар с хранением автотехники. Сколько машин сгорело, сейчас сказать не могу. Но точно знаем, что какую-то часть собственники успели убрать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель пожарного надзора. Выясняет детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. На ликвидации возгорания пожарным потребовалось полтора часа. В тушении принимали участие 32 человека пожарной охраны. Привлекалось 9 единиц спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека. В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины.

В Нижневартовске на территории промышленного района загорелся ангар с грузовиками и строительной техникой. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО. «Загорелся ангар с хранением автотехники. Сколько машин сгорело, сейчас сказать не могу. Но точно знаем, что какую-то часть собственники успели убрать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель пожарного надзора. Выясняет детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. На ликвидации возгорания пожарным потребовалось полтора часа. В тушении принимали участие 32 человека пожарной охраны. Привлекалось 9 единиц спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека. В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины.