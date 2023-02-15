15 февраля 2023

В ХМАО загорелся ангар с грузовиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В тушении принимало участие 32 человека Фото:

В Нижневартовске на территории промышленного района загорелся ангар с грузовиками и строительной техникой. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО.

«Загорелся ангар с хранением автотехники. Сколько машин сгорело, сейчас сказать не могу. Но точно знаем, что какую-то часть собственники успели убрать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель пожарного надзора. Выясняет детали произошедшего», — сообщили в ведомстве.

На ликвидации возгорания пожарным потребовалось полтора часа. В тушении принимали участие 32 человека пожарной охраны. Привлекалось 9 единиц спецтехники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека. В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины.

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В Нижневартовске на территории промышленного района загорелся ангар с грузовиками и строительной техникой. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО. «Загорелся ангар с хранением автотехники. Сколько машин сгорело, сейчас сказать не могу. Но точно знаем, что какую-то часть собственники успели убрать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель пожарного надзора. Выясняет детали произошедшего», — сообщили в ведомстве. На ликвидации возгорания пожарным потребовалось полтора часа. В тушении принимали участие 32 человека пожарной охраны. Привлекалось 9 единиц спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека. В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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