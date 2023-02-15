Пермское ГУ МВД экстренно набирает сотрудников для работы в новых регионах

16 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В кратчайшие сроки пермяки могут трудоустроиться в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В ГУ МВД по Пермскому краю экстренно введен упрощенный прием на работу новых сотрудников, которые отправятся служить в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. О поступившем в региональное управление распоряжение URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Главк должен набрать новых сотрудников, которые отправятся служить во вновь присоединенные территории. Новобранцев набирают без профобразования, военной комиссии, испытательного срока, психологического отбора и личного поручительства. Основным критерием является возраст, который не должен превышать 50 лет. В кратчайшие сроки отдел кадров должен рассмотреть заявление желающих и отправить их на службу», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в правоохранительных органах, упрощенная схема набора сотрудников введена и для пенсионеров МВД, которые не достигли 65-летнего возраста. «Их, буквально за считанные дни восстановят в звании и отправят В Херсон, Донец, Луганск или Запорожье», — пояснил собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов рассказал где находится сводный пермский отряд полицейских. От Пермского края в зону СВО должно было отправиться 750 полицейских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ГУ МВД по Пермскому краю экстренно введен упрощенный прием на работу новых сотрудников, которые отправятся служить в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. О поступившем в региональное управление распоряжение URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Главк должен набрать новых сотрудников, которые отправятся служить во вновь присоединенные территории. Новобранцев набирают без профобразования, военной комиссии, испытательного срока, психологического отбора и личного поручительства. Основным критерием является возраст, который не должен превышать 50 лет. В кратчайшие сроки отдел кадров должен рассмотреть заявление желающих и отправить их на службу», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в правоохранительных органах, упрощенная схема набора сотрудников введена и для пенсионеров МВД, которые не достигли 65-летнего возраста. «Их, буквально за считанные дни восстановят в звании и отправят В Херсон, Донец, Луганск или Запорожье», — пояснил собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов рассказал где находится сводный пермский отряд полицейских. От Пермского края в зону СВО должно было отправиться 750 полицейских.