15 февраля 2023

Пермское ГУ МВД экстренно набирает сотрудников для работы в новых регионах

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
В кратчайшие сроки пермяки могут трудоустроиться в полицию Фото:
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В ГУ МВД по Пермскому краю экстренно введен упрощенный прием на работу новых сотрудников, которые отправятся служить в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. О поступившем в региональное управление распоряжение URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Главк должен набрать новых сотрудников, которые отправятся служить во вновь присоединенные территории. Новобранцев набирают без профобразования, военной комиссии, испытательного срока, психологического отбора и личного поручительства. Основным критерием является возраст, который не должен превышать 50 лет. В кратчайшие сроки отдел кадров должен рассмотреть заявление желающих и отправить их на службу», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника в правоохранительных органах, упрощенная схема набора сотрудников введена и для пенсионеров МВД, которые не достигли 65-летнего возраста. «Их, буквально за считанные дни восстановят в звании и отправят В Херсон, Донец, Луганск или Запорожье», — пояснил собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов рассказал где находится сводный пермский отряд полицейских. От Пермского края в зону СВО должно было отправиться 750 полицейских.

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В ГУ МВД по Пермскому краю экстренно введен упрощенный прием на работу новых сотрудников, которые отправятся служить в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. О поступившем в региональное управление распоряжение URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Главк должен набрать новых сотрудников, которые отправятся служить во вновь присоединенные территории. Новобранцев набирают без профобразования, военной комиссии, испытательного срока, психологического отбора и личного поручительства. Основным критерием является возраст, который не должен превышать 50 лет. В кратчайшие сроки отдел кадров должен рассмотреть заявление желающих и отправить их на службу», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в правоохранительных органах, упрощенная схема набора сотрудников введена и для пенсионеров МВД, которые не достигли 65-летнего возраста. «Их, буквально за считанные дни восстановят в звании и отправят В Херсон, Донец, Луганск или Запорожье», — пояснил собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов рассказал где находится сводный пермский отряд полицейских. От Пермского края в зону СВО должно было отправиться 750 полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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