Спикер пермского заксобрания предложил властям возить муниципалитеты в гости

Спикер пермского заксобрания Сухих предложил властям возить муниципалитеты в гости для обмена опытом

16 февраля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Валерий Сухих, считает, что жители округов были бы рады ездить в гости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих предложил министру территориального развития региона Светлане Усачевой ввести практику по обмену опытом среди муниципалитетов. Он считает, что делегации от территорий рады были бы ездить друг к другу в гости и делиться опытом. Об этом он заявил на заседании краевого заксобрания 16 февраля. Трансляция велась на сайте ведомства. «Есть, с моей точки зрения, потребность муниципалитетов ездить в гости по тем проектам, которые у них получаются лучше всего. Депутаты Законодательного собрания с удовольствием сами бы поучаствовали в этих мероприятиях, в обменах творческих», — предложил спикер. По его словам, такая практика позволит не только поделиться опытом, но и восполнить потребность общения, которая возникла во время пандемии. Сухих отметил, что эту тему он обсуждал с депутатом заксобрания по Коми-Пермяцкому округу Вагаршаком Сарксяном. Жители округа выказали желание посмотреть реализацию лучших проектов и инициативы других территорий Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми увеличили финансирование развития территорий. В 2023 году было поддержано 192 проекта региона по инициативному бюджетированию. На их реализацию краевыми властями выделяется 90% от общей стоимости.

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих предложил министру территориального развития региона Светлане Усачевой ввести практику по обмену опытом среди муниципалитетов. Он считает, что делегации от территорий рады были бы ездить друг к другу в гости и делиться опытом. Об этом он заявил на заседании краевого заксобрания 16 февраля. Трансляция велась на сайте ведомства. «Есть, с моей точки зрения, потребность муниципалитетов ездить в гости по тем проектам, которые у них получаются лучше всего. Депутаты Законодательного собрания с удовольствием сами бы поучаствовали в этих мероприятиях, в обменах творческих», — предложил спикер. По его словам, такая практика позволит не только поделиться опытом, но и восполнить потребность общения, которая возникла во время пандемии. Сухих отметил, что эту тему он обсуждал с депутатом заксобрания по Коми-Пермяцкому округу Вагаршаком Сарксяном. Жители округа выказали желание посмотреть реализацию лучших проектов и инициативы других территорий Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми увеличили финансирование развития территорий. В 2023 году было поддержано 192 проекта региона по инициативному бюджетированию. На их реализацию краевыми властями выделяется 90% от общей стоимости.