Пермский горнолыжный курорт ищет поваров, барменов и горничных

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Ужин в Norra Rok. Екатеринбург, рецепт, приготовление, блюдо, еда, повар
Повара нужны в кафе «Монблан» Фото:

Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае набирает сотрудников с санитарными книжками: поваров, мойщиц и других. Вакансии разместили в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на работу горничных в коттеджи на вершине горы, поваров и мойщиц в кафе „Монблан“. А также требуются продавцы в киоск возле хостела Daniel и бармены в „Полярную станцию“», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“».

Какими качествами нужно обладать — не указано. Зато еще один пермский курорт — недавно открывшийся под Пермью «Белогорье» — тоже разместил вакансию и точно описал, какой им требуется администратор: человек возрастом от 28 лет с приятными внешними данными. Также администратор должен иметь опыт работы в сфере услуг и хорошо разбираться в офисных программах.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский горнолыжный инструктор рассказал, почему высокие цены на губахинском курорте — нормальные. По мнению инструктора, это единственный курорт в Пермском крае, на который приезжают из других регионов.

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Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае набирает сотрудников с санитарными книжками: поваров, мойщиц и других. Вакансии разместили в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на работу горничных в коттеджи на вершине горы, поваров и мойщиц в кафе „Монблан“. А также требуются продавцы в киоск возле хостела Daniel и бармены в „Полярную станцию“», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“». Какими качествами нужно обладать — не указано. Зато еще один пермский курорт — недавно открывшийся под Пермью «Белогорье» — тоже разместил вакансию и точно описал, какой им требуется администратор: человек возрастом от 28 лет с приятными внешними данными. Также администратор должен иметь опыт работы в сфере услуг и хорошо разбираться в офисных программах. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский горнолыжный инструктор рассказал, почему высокие цены на губахинском курорте — нормальные. По мнению инструктора, это единственный курорт в Пермском крае, на который приезжают из других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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