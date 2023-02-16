Пермский горнолыжный курорт ищет поваров, барменов и горничных

Повара нужны в кафе «Монблан» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае набирает сотрудников с санитарными книжками: поваров, мойщиц и других. Вакансии разместили в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на работу горничных в коттеджи на вершине горы, поваров и мойщиц в кафе „Монблан“. А также требуются продавцы в киоск возле хостела Daniel и бармены в „Полярную станцию“», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“».

Какими качествами нужно обладать — не указано. Зато еще один пермский курорт — недавно открывшийся под Пермью «Белогорье» — тоже разместил вакансию и точно описал, какой им требуется администратор: человек возрастом от 28 лет с приятными внешними данными. Также администратор должен иметь опыт работы в сфере услуг и хорошо разбираться в офисных программах.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский горнолыжный инструктор рассказал, почему высокие цены на губахинском курорте — нормальные. По мнению инструктора, это единственный курорт в Пермском крае, на который приезжают из других регионов.