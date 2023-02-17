17 февраля 2023
16 февраля 2023

В ХМАО ищут волонтеров для фестиваля

В ХМАО объявили набор волонтеров для участия в фестивале «Студенческая весна 2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
В ХМАО начался прием заявок для работы волонтером на студенческом фестивале Фото:

В ХМАО стартовал прием заявок для участия в качестве волонтера в фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в 2023 году в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Добровольцам предстоит помогать по 12 направлениям, среди них — логистика, медиаволонтерство, концертно-административная деятельность, работа с участниками, жюри фестиваля и официальными гостями. Всего будет отобрано 350 человек разных возрастов из разных регионов», — сообщается в Telegram.

Кандидатами могут стать жители округа, достигшие возраста 14 лет, все отобранные волонтеры пройдут специальное обучение. Заявки на волонтерство принимаются до 17 апреля на портале «ДОБРО.РУ».

Ранее URA.RU рассказало, что Ханты-Мансийск выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна». В 2022 году фестиваль проходил в Челябинске.

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В ХМАО стартовал прием заявок для участия в качестве волонтера в фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в 2023 году в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Добровольцам предстоит помогать по 12 направлениям, среди них — логистика, медиаволонтерство, концертно-административная деятельность, работа с участниками, жюри фестиваля и официальными гостями. Всего будет отобрано 350 человек разных возрастов из разных регионов», — сообщается в Telegram. Кандидатами могут стать жители округа, достигшие возраста 14 лет, все отобранные волонтеры пройдут специальное обучение. Заявки на волонтерство принимаются до 17 апреля на портале «ДОБРО.РУ». Ранее URA.RU рассказало, что Ханты-Мансийск выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна». В 2022 году фестиваль проходил в Челябинске.
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