В ХМАО ищут волонтеров для фестиваля

В ХМАО объявили набор волонтеров для участия в фестивале «Студенческая весна 2023»

18 февраля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В ХМАО начался прием заявок для работы волонтером на студенческом фестивале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО стартовал прием заявок для участия в качестве волонтера в фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в 2023 году в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Добровольцам предстоит помогать по 12 направлениям, среди них — логистика, медиаволонтерство, концертно-административная деятельность, работа с участниками, жюри фестиваля и официальными гостями. Всего будет отобрано 350 человек разных возрастов из разных регионов», — сообщается в Telegram. Кандидатами могут стать жители округа, достигшие возраста 14 лет, все отобранные волонтеры пройдут специальное обучение. Заявки на волонтерство принимаются до 17 апреля на портале «ДОБРО.РУ». Ранее URA.RU рассказало, что Ханты-Мансийск выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна». В 2022 году фестиваль проходил в Челябинске.

В ХМАО стартовал прием заявок для участия в качестве волонтера в фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в 2023 году в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Добровольцам предстоит помогать по 12 направлениям, среди них — логистика, медиаволонтерство, концертно-административная деятельность, работа с участниками, жюри фестиваля и официальными гостями. Всего будет отобрано 350 человек разных возрастов из разных регионов», — сообщается в Telegram. Кандидатами могут стать жители округа, достигшие возраста 14 лет, все отобранные волонтеры пройдут специальное обучение. Заявки на волонтерство принимаются до 17 апреля на портале «ДОБРО.РУ». Ранее URA.RU рассказало, что Ханты-Мансийск выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна». В 2022 году фестиваль проходил в Челябинске.