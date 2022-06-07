ХМАО примет международный фестиваль

07 июня 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

«Российская студенческая весна» пройдет в ХМАО в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году. Об этом сообщается в официальном канале властей региона в Telegram. «Информация об этом появилась на церемонии закрытия всероссийского фестиваля в Челябинске. Кроме того, в общекомандном зачете Югра взяла 3 место», — уточнили в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, как проходила «Российская студенческая весна» в этом году в Челябинске. Участники получили напутственные слова от президента Владимира Путина, полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На открытии фестиваля выступила Клава Кока, а на закрытии — рэпер L’One (Леван Горозия). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ханты-Мансийский автономный округ выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году. Об этом сообщается в официальном канале властей региона в Telegram. «Информация об этом появилась на церемонии закрытия всероссийского фестиваля в Челябинске. Кроме того, в общекомандном зачете Югра взяла 3 место», — уточнили в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, как проходила «Российская студенческая весна» в этом году в Челябинске. Участники получили напутственные слова от президента Владимира Путина, полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На открытии фестиваля выступила Клава Кока, а на закрытии — рэпер L’One (Леван Горозия).