ХМАО примет международный фестиваль

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Церемония открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Челябинск , текслер алексей
«Российская студенческая весна» пройдет в ХМАО в 2023 году Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году. Об этом сообщается в официальном канале властей региона в Telegram.

«Информация об этом появилась на церемонии закрытия всероссийского фестиваля в Челябинске. Кроме того, в общекомандном зачете Югра взяла 3 место», — уточнили в telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, как проходила «Российская студенческая весна» в этом году в Челябинске. Участники получили напутственные слова от президента Владимира Путина, полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На открытии фестиваля выступила Клава Кока, а на закрытии — рэпер L’One (Леван Горозия).

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Ханты-Мансийский автономный округ выиграл право принять фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году. Об этом сообщается в официальном канале властей региона в Telegram. «Информация об этом появилась на церемонии закрытия всероссийского фестиваля в Челябинске. Кроме того, в общекомандном зачете Югра взяла 3 место», — уточнили в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, как проходила «Российская студенческая весна» в этом году в Челябинске. Участники получили напутственные слова от президента Владимира Путина, полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На открытии фестиваля выступила Клава Кока, а на закрытии — рэпер L’One (Леван Горозия).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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