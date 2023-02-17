«Победа» предлагает пермякам купить билеты в Анталию

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Вылеты будут совершаться два раза в неделю Фото:

Авиакомпания «Победа» открыла продажи на рейсы в Анталию (Турция) из Перми. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

«Открыли продажи на прямые рейсы в солнечную Анталию из семи городов! С 1 июня из Перми — три раза в неделю. Челябинска, Екатеринбурга — два раза в неделю», — говорится в telegram-канале.

Ранее стало известно о запуске регулярных рейсов из Перми в Махачкалу и Минск (Беларусь). Полеты начнутся с апреля и будут длиться по октябрь.

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Авиакомпания «Победа» открыла продажи на рейсы в Анталию (Турция) из Перми. Об этом сообщается в telegram-канале компании. «Открыли продажи на прямые рейсы в солнечную Анталию из семи городов! С 1 июня из Перми — три раза в неделю. Челябинска, Екатеринбурга — два раза в неделю», — говорится в telegram-канале. Ранее стало известно о запуске регулярных рейсов из Перми в Махачкалу и Минск (Беларусь). Полеты начнутся с апреля и будут длиться по октябрь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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