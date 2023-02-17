«Победа» предлагает пермякам купить билеты в Анталию

Вылеты будут совершаться два раза в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» открыла продажи на рейсы в Анталию (Турция) из Перми. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

«Открыли продажи на прямые рейсы в солнечную Анталию из семи городов! С 1 июня из Перми — три раза в неделю. Челябинска, Екатеринбурга — два раза в неделю», — говорится в telegram-канале.

Ранее стало известно о запуске регулярных рейсов из Перми в Махачкалу и Минск (Беларусь). Полеты начнутся с апреля и будут длиться по октябрь.