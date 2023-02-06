Nordwind Airlines раскрыл стоимость билетов на самолет из Перми в Минск

Стоимость билетов на авиарейс «Пермь-Минск» составит пять тысяч рублей

07 февраля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Стоимость билета на рейс составит 5300 рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Авиакомпания Nordwind Airlines запустит новые авиарейсы в Минск. Об этом сообщили на брифинге представители авиакомпании. Стоимость билета составит 5300 рублей. Полеты будут выполняться с апреля по октябрь. «Продажи билетов в Минск мы открыли буквально вчера. Стоимость билета в одну сторону составляет 5300 рублей», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис. Об открытии субсидированного рейса из Перми в Минск ранее объявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего визита в республику. Полеты должны были начаться осенью 2022 года, однако их перенесли на 2023 год. Недавно стало известно, что власти нашли перевозчика на рейс в Минск, им станет авиакомпания «Икар», которая является партнером Nordwind Airlines и летает под ее брендом.

Авиакомпания Nordwind Airlines запустит новые авиарейсы в Минск. Об этом сообщили на брифинге представители авиакомпании. Стоимость билета составит 5300 рублей. Полеты будут выполняться с апреля по октябрь. «Продажи билетов в Минск мы открыли буквально вчера. Стоимость билета в одну сторону составляет 5300 рублей», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис. Об открытии субсидированного рейса из Перми в Минск ранее объявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего визита в республику. Полеты должны были начаться осенью 2022 года, однако их перенесли на 2023 год. Недавно стало известно, что власти нашли перевозчика на рейс в Минск, им станет авиакомпания «Икар», которая является партнером Nordwind Airlines и летает под ее брендом.