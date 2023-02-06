06 февраля 2023

Nordwind Airlines раскрыл стоимость билетов на самолет из Перми в Минск

Стоимость билетов на авиарейс «Пермь-Минск» составит пять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Стоимость билета на рейс составит 5300 рублей Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines запустит новые авиарейсы в Минск. Об этом сообщили на брифинге представители авиакомпании. Стоимость билета составит 5300 рублей. Полеты будут выполняться с апреля по октябрь.

«Продажи билетов в Минск мы открыли буквально вчера. Стоимость билета в одну сторону составляет 5300 рублей», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис.

Об открытии субсидированного рейса из Перми в Минск ранее объявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего визита в республику. Полеты должны были начаться осенью 2022 года, однако их перенесли на 2023 год. Недавно стало известно, что власти нашли перевозчика на рейс в Минск, им станет авиакомпания «Икар», которая является партнером Nordwind Airlines и летает под ее брендом.

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Авиакомпания Nordwind Airlines запустит новые авиарейсы в Минск. Об этом сообщили на брифинге представители авиакомпании. Стоимость билета составит 5300 рублей. Полеты будут выполняться с апреля по октябрь. «Продажи билетов в Минск мы открыли буквально вчера. Стоимость билета в одну сторону составляет 5300 рублей», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис. Об открытии субсидированного рейса из Перми в Минск ранее объявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего визита в республику. Полеты должны были начаться осенью 2022 года, однако их перенесли на 2023 год. Недавно стало известно, что власти нашли перевозчика на рейс в Минск, им станет авиакомпания «Икар», которая является партнером Nordwind Airlines и летает под ее брендом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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