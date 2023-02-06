Nordwind Airlines запускает новые рейсы из Перми в Махачкалу

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает новый рейсы из Перми в Махачкалу. Об этом на брифинге заявил представитель компании.
«Что касается Махачкалы, то мы активно развиваем это направление, так как ставим в приоритет курорты Северного Кавказа», — сообщил коммерческий директор Антон Маттис. Полеты должны будут начаться в апреле и длиться по октябрь.
В прошлом году авиакомпания в Перми перевезла 107 тысяч пассажиров и совершила 500 рейсов. Сейчас компания совершает 9 вылетов в неделю из Перми, в планах на весенне-летний период увеличить числом вылетов до 22 в неделю и перевезти около 174 тысячи пассажиров. Ранее в компании назвали стоимость билетов из Перми в Минск.
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