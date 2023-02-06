06 февраля 2023

Nordwind Airlines запускает новые рейсы из Перми в Махачкалу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
Полеты начнутся в апреле Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает новый рейсы из Перми в Махачкалу. Об этом на брифинге заявил представитель компании.

«Что касается Махачкалы, то мы активно развиваем это направление, так как ставим в приоритет курорты Северного Кавказа», — сообщил коммерческий директор Антон Маттис. Полеты должны будут начаться в апреле и длиться по октябрь.

В прошлом году авиакомпания в Перми перевезла 107 тысяч пассажиров и совершила 500 рейсов. Сейчас компания совершает 9 вылетов в неделю из Перми, в планах на весенне-летний период увеличить числом вылетов до 22 в неделю и перевезти около 174 тысячи пассажиров. Ранее в компании назвали стоимость билетов из Перми в Минск.

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Авиакомпания Nordwind Airlines запускает новый рейсы из Перми в Махачкалу. Об этом на брифинге заявил представитель компании. «Что касается Махачкалы, то мы активно развиваем это направление, так как ставим в приоритет курорты Северного Кавказа», — сообщил коммерческий директор Антон Маттис. Полеты должны будут начаться в апреле и длиться по октябрь. В прошлом году авиакомпания в Перми перевезла 107 тысяч пассажиров и совершила 500 рейсов. Сейчас компания совершает 9 вылетов в неделю из Перми, в планах на весенне-летний период увеличить числом вылетов до 22 в неделю и перевезти около 174 тысячи пассажиров. Ранее в компании назвали стоимость билетов из Перми в Минск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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