Свердловчанина, погибшего на Украине, наградили орденом Мужества. Фото

Мэр передал орден Мужества близким погибшего на Украине свердловчанина

19 февраля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Александра Калайчева посмертно наградили орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова. «Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно. В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа. Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. Мария Рубцова передала госнаграду Анастасии Калайчевой 17 февраля Фото: Мария Рубцова, vk.com Александра наградили орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина Фото: Мария Рубцова, vk.com Александру было 35 лет Фото: Мария Рубцова, vk.com

Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова. «Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно. В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа. Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.