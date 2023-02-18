Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова.
«Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно.
В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа.
Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.
Мария Рубцова передала госнаграду Анастасии Калайчевой 17 февраля
Фото: Мария Рубцова, vk.com
Александра наградили орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина
Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова. «Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно. В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа. Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.