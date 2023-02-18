18 февраля 2023
17 февраля 2023

Свердловчанина, погибшего на Украине, наградили орденом Мужества. Фото

Мэр передал орден Мужества близким погибшего на Украине свердловчанина
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Александра Калайчева посмертно наградили орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова.

«Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно.

В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа.

Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.

Мария Рубцова передала госнаграду Анастасии Калайчевой 17 февраля
Фото:
Александра наградили орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина
Фото:
Александру было 35 лет
Фото:

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Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова передала орден Мужества Анастасии Калайчевой, жене погибшего на Украине мужа Александра. Об этом сообщила сама Рубцова. «Вручила Анастасии Калайчевой орден Мужества, которым награжден ее муж Александр», — написала Рубцова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина представлен к награде посмертно. В честь Александра Калайчева в муниципалитете установят мемориальную доску, отметила Рубцова. «Ее [мемориальную доску] установят перед входом в школу №3, где учился Саша», — пояснила глава Малышевского городского округа. Судя по странице Александра в соцсети «ВКонтакте», ему было 35 лет. В графе «Место работы» указана компания «Сима-ленд». Родной город — Асбест. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.
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