18 февраля 2023
17 февраля 2023

Пермский омбудсмен назвал превосходство Конституции РФ над Конвенцией о защите прав человека

Омбудсмен Сапко: Конституция РФ обладает более широкими гарантиями защиты прав и свобод человека, чем ЕКПЧ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дебаты Единой России. Пермь, сапко игорь
Права и свободы граждан РФ защищены лучше, чем в Европе, считает пермский омбудсмен Сапко Фото:

Конституция РФ обладает более широким спектром гарантий в сфере защиты прав и свобод человека, чем Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ). Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В Госдуме ранее приняли решение разорвать договоры с Советом Европы.

«Убежден, это решение [прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы] не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в стране. Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлечет снижения уровня защиты граждан в РФ. Конституцией сегодня предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав и свобод», — заявил прикамский омбудсмен на совещании по итогам работы краевого суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Сапко также обратил внимание судей на необходимость сохранения ориентира на универсальные права граждан, отраженные в «иных международных договорах», при осуществлении правосудия. «Именно правосудие призвано обеспечить защиту нарушенного права, когда внесудебные механизмы не сработали», — добавил омбудсмен.

Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 договоров с организацией в отношении России 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин месяцем ранее вынес этот вопрос на обсуждение. Совет Европы приостановил членство в России из-за конфликта на Украине. В Министерстве иностранных дел РФ подсчитали, что выход сэкономит стране более 3 млрд рублей.

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Конституция РФ обладает более широким спектром гарантий в сфере защиты прав и свобод человека, чем Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ). Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В Госдуме ранее приняли решение разорвать договоры с Советом Европы. «Убежден, это решение [прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы] не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в стране. Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлечет снижения уровня защиты граждан в РФ. Конституцией сегодня предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав и свобод», — заявил прикамский омбудсмен на совещании по итогам работы краевого суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Сапко также обратил внимание судей на необходимость сохранения ориентира на универсальные права граждан, отраженные в «иных международных договорах», при осуществлении правосудия. «Именно правосудие призвано обеспечить защиту нарушенного права, когда внесудебные механизмы не сработали», — добавил омбудсмен. Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 договоров с организацией в отношении России 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин месяцем ранее вынес этот вопрос на обсуждение. Совет Европы приостановил членство в России из-за конфликта на Украине. В Министерстве иностранных дел РФ подсчитали, что выход сэкономит стране более 3 млрд рублей.
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