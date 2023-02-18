Пермский омбудсмен назвал превосходство Конституции РФ над Конвенцией о защите прав человека

Омбудсмен Сапко: Конституция РФ обладает более широкими гарантиями защиты прав и свобод человека, чем ЕКПЧ

Права и свободы граждан РФ защищены лучше, чем в Европе, считает пермский омбудсмен Сапко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Конституция РФ обладает более широким спектром гарантий в сфере защиты прав и свобод человека, чем Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ). Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В Госдуме ранее приняли решение разорвать договоры с Советом Европы.

«Убежден, это решение [прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы] не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в стране. Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлечет снижения уровня защиты граждан в РФ. Конституцией сегодня предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав и свобод», — заявил прикамский омбудсмен на совещании по итогам работы краевого суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Сапко также обратил внимание судей на необходимость сохранения ориентира на универсальные права граждан, отраженные в «иных международных договорах», при осуществлении правосудия. «Именно правосудие призвано обеспечить защиту нарушенного права, когда внесудебные механизмы не сработали», — добавил омбудсмен.

Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 договоров с организацией в отношении России 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин месяцем ранее вынес этот вопрос на обсуждение. Совет Европы приостановил членство в России из-за конфликта на Украине. В Министерстве иностранных дел РФ подсчитали, что выход сэкономит стране более 3 млрд рублей.