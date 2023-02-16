Госдума поддержала идею Путина разорвать договоры с Советом Европы

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин решил ответить на исключение РФ из Совета Европы Фото:

Госдума приняла закон о прекращении действия устава совета Европы и 20 договоров с организацией. С такой инициативой выступал президент России Владимир Путин.

«Рассмотрение законопроекта Госдумой 16.02.2023 — принять закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», — сообщается в базе законопроектов Госдумы. В России перестанет действовать устав организации.

Путин месяц назад внес в Госдуму законопроект о прекращении договоров Совета Европы. Организация приостановила членство в России из-за конфликта на Украине. Выход из организации сэкономит России более 3 млрд рублей, сообщали в Министерстве иностранных дел России.

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Госдума приняла закон о прекращении действия устава совета Европы и 20 договоров с организацией. С такой инициативой выступал президент России Владимир Путин. «Рассмотрение законопроекта Госдумой 16.02.2023 — принять закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», — сообщается в базе законопроектов Госдумы. В России перестанет действовать устав организации. Путин месяц назад внес в Госдуму законопроект о прекращении договоров Совета Европы. Организация приостановила членство в России из-за конфликта на Украине. Выход из организации сэкономит России более 3 млрд рублей, сообщали в Министерстве иностранных дел России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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