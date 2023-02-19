В ХМАО убийца пытался взять кредит на покойника

20 февраля 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

По версии следствия, убийца воспользовался мобильным банком с телефона жертвы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пойдет под суд. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО опубликовала на официальном сайте информацию, что мужчину подозревают в убийстве, хищении 2,7 миллиона рублей и попытках взять кредит на жертву. «В январе 2022 года, по версии следствия, обвиняемый совершил разбойное нападение на своего знакомого в гаражном кооперативе „Обь“ Ханты-Мансийска. Воспользовавшись доверием потерпевшего, обвиняемый убил его, похитил мобильный телефон и деньги в размере более 2,7 миллиона рублей. Скрывшись с места преступления, обвиняемый через мобильный банкинг оформил от имени потерпевшего заявку на получение кредита в размере 1 миллион рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным СК, банк отклонил заявку на кредит, а также заблокировал перевод со счета потерпевшего, заподозрив мошенничество. Следствие установило, что обвиняемый также угрожал убийством своей знакомой. Мужчина признал вину частично — только на завершающем этапе следствия. Однако следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать материалы по уголовному делу в суд.

В Ханты-Мансийске обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пойдет под суд. Пресс-служба Следственного комитета ХМАО опубликовала на официальном сайте информацию, что мужчину подозревают в убийстве, хищении 2,7 миллиона рублей и попытках взять кредит на жертву. «В январе 2022 года, по версии следствия, обвиняемый совершил разбойное нападение на своего знакомого в гаражном кооперативе „Обь“ Ханты-Мансийска. Воспользовавшись доверием потерпевшего, обвиняемый убил его, похитил мобильный телефон и деньги в размере более 2,7 миллиона рублей. Скрывшись с места преступления, обвиняемый через мобильный банкинг оформил от имени потерпевшего заявку на получение кредита в размере 1 миллион рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным СК, банк отклонил заявку на кредит, а также заблокировал перевод со счета потерпевшего, заподозрив мошенничество. Следствие установило, что обвиняемый также угрожал убийством своей знакомой. Мужчина признал вину частично — только на завершающем этапе следствия. Однако следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать материалы по уголовному делу в суд.