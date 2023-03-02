Журналисты URA.RU прошли боевую подготовку в Екатеринбурге. Видео

03 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Журналисты агентства посетили Центр специальной подготовки «Каскад» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трехчасовой курс по выживанию в зоне боевых конфликтов прошли журналисты екатеринбургской редакции URA.RU во главе с главным редактором агентства Дианой Козловой. Инструкторы Центра специальной подготовки «Каскад — Урал» научили оказывать первую помощь при боевых ранениях — знания также могут пригодиться в случае ДТП и других несчастных случаях —, стрелять из автомата Калашникова и зачищать помещения. О том, что из этого получилось, в материале агентства. «Зачем проходить такие курсы? Во-первых, расширить базу знаний касаемо актуальной повестки. Все мы живем в непростое время, мало ли что может произойти, мы решили для себя немного прокачаться. Во-вторых, полученные знания помогут и в гражданской жизни. Например, при ДТП. Живем в такое время», — делится главный редактор URA.RU Диана Козлова. Экспресс-курс длится три часа, два из которых посвящены теории и практике тактической (военной) медицины. Чаще всего люди в зоне вооруженных конфликтов умирают от потери крови, и если уметь ее останавливать, можно продлить себе жизнь. В аптечке военных обязательно должны быть классические жгуты или турникеты — более современные аналоги жгутов. Они пригодятся при тяжелых ранениях конечностей, накладывать их обязательно нужно максимально высоко. Еще один способ остановки кровотечений — тампонада, когда в рану вводят марлевые тампоны и желательно, пропитанные гемостатиком (кровоостанавливающим средством). Последний час курса — практика. Гаснет свет, включается сирена, и голос из динамика просит срочно покинуть помещение. У журналистов, вооруженных автоматами Калашникова с холостыми патронами, есть цель — зачистить помещение от противника. Кому-то под ноги прилетает имитация гранаты, впереди слышны автоматные очереди. Инструктор сообщает о раненном — к нему кидается напарник, достает свой жгут и накладывает его на ногу, чтобы остановить кровотечение. Позднее на разборе полетов оказывается, что в ситуации допускается сразу две ошибки — раненному отдается своя «медицина», в итоге тот, кто отдает, остается без средств первой помощи. Вторая ошибка — без приказа командира оставлять боевую позицию нельзя, даже если рядом раненый товарищ. «В условиях, приближенных к реальному бою, сразу все теоретические знания, которые вдалбливали нам два часа, улетучиваются, потому что ты на адреналине, не знаешь, как поступить. Вообще, наш отряд приключенцев закончился еще на входе, когда нам под ноги кинули гранату — ее никто не увидел, я на нее наступил, она взорвалась у меня под ногой. Опыт хороший, но повторять его в реальной жизни не очень хочется», — делится впечатлениями журналист URA.RU Алексей Горновский. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты ЦСП «Каскад — Урал» придумали, как заставить Зеленского вернуть российских солдат из плена. Также они отправили в зону спецоперации операционный стол, учебники и экипировку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трехчасовой курс по выживанию в зоне боевых конфликтов прошли журналисты екатеринбургской редакции URA.RU во главе с главным редактором агентства Дианой Козловой. Инструкторы Центра специальной подготовки «Каскад — Урал» научили оказывать первую помощь при боевых ранениях — знания также могут пригодиться в случае ДТП и других несчастных случаях —, стрелять из автомата Калашникова и зачищать помещения. О том, что из этого получилось, в материале агентства. «Зачем проходить такие курсы? Во-первых, расширить базу знаний касаемо актуальной повестки. Все мы живем в непростое время, мало ли что может произойти, мы решили для себя немного прокачаться. Во-вторых, полученные знания помогут и в гражданской жизни. Например, при ДТП. Живем в такое время», — делится главный редактор URA.RU Диана Козлова. Экспресс-курс длится три часа, два из которых посвящены теории и практике тактической (военной) медицины. Чаще всего люди в зоне вооруженных конфликтов умирают от потери крови, и если уметь ее останавливать, можно продлить себе жизнь. В аптечке военных обязательно должны быть классические жгуты или турникеты — более современные аналоги жгутов. Они пригодятся при тяжелых ранениях конечностей, накладывать их обязательно нужно максимально высоко. Еще один способ остановки кровотечений — тампонада, когда в рану вводят марлевые тампоны и желательно, пропитанные гемостатиком (кровоостанавливающим средством). Последний час курса — практика. Гаснет свет, включается сирена, и голос из динамика просит срочно покинуть помещение. У журналистов, вооруженных автоматами Калашникова с холостыми патронами, есть цель — зачистить помещение от противника. Кому-то под ноги прилетает имитация гранаты, впереди слышны автоматные очереди. Инструктор сообщает о раненном — к нему кидается напарник, достает свой жгут и накладывает его на ногу, чтобы остановить кровотечение. Позднее на разборе полетов оказывается, что в ситуации допускается сразу две ошибки — раненному отдается своя «медицина», в итоге тот, кто отдает, остается без средств первой помощи. Вторая ошибка — без приказа командира оставлять боевую позицию нельзя, даже если рядом раненый товарищ. «В условиях, приближенных к реальному бою, сразу все теоретические знания, которые вдалбливали нам два часа, улетучиваются, потому что ты на адреналине, не знаешь, как поступить. Вообще, наш отряд приключенцев закончился еще на входе, когда нам под ноги кинули гранату — ее никто не увидел, я на нее наступил, она взорвалась у меня под ногой. Опыт хороший, но повторять его в реальной жизни не очень хочется», — делится впечатлениями журналист URA.RU Алексей Горновский. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты ЦСП «Каскад — Урал» придумали, как заставить Зеленского вернуть российских солдат из плена. Также они отправили в зону спецоперации операционный стол, учебники и экипировку.