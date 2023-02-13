Екатеринбуржцы придумали, как заставить Зеленского вернуть российских солдат из плена

Екатеринбуржцы хотят ускорить процесс возвращения российских солдат из плена

14 февраля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы хотят ускорить процесс возвращения российских солдат Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Чтобы ускорить процесс возвращения российских военнопленных домой, екатеринбургские активисты решили создать особый telegram-канал, где будут показывать видео с украинскими пленными. Это должно вызвать реакцию у их родственников, которые, в свою очередь, потребуют от президента Украины Владимира Зеленского начать обмен. Об этом URA.RU рассказал специалист центра подготовки «Каскад Урал». «Есть идея сделать telegram-канал и объехать все наши СИЗО, где находятся украинские военнопленные. С каждым сделать по минуте интервью. Чисто гуманитарная миссия: мы покажем, что у нас большое количество военнопленных, мы готовы на обмен», — объяснил собеседник. По его мнению, если российская сторона покажет большое количество украинских военнопленных, их родственники начнут давить на правительство Украины, требуя начать обмен. Екатеринбуржцы даже готовы привлечь для этой цели украинских блогеров, чтобы они, в свою очередь, тоже способствовали распространению информации. «Надо, чтобы украинская сторона обратила на это внимание, чтобы родственники увидели всех мужей, сыновей и начали оказывать влияние на власти Украины. У Зеленского есть такая потребность — он меняет в первую очередь медийных людей. Мы предлагаем сделать всех медийными, и пусть они меняют наших ребят. Так мы сможем помочь нашим», — убежден участник ЦСП «Каскад — Урал». О своей идее екатеринбуржцы написали свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, та передала их инициативу уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Ответа от ее пока получено не было. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с Мерзляковой, но уполномоченный не ответила на звонок. «В идеале можно создать международную организацию по типу ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ред.), чтобы волонтеры могли приезжать туда, где находятся тела погибших с той стороны. Фиксировать место гибели, место захоронения, брать тест на ДНК, геоданные и вести определенную базу открыто. Спецоперация рано или поздно закончится, а родственники будут искать тела сыновей и мужей», — сказал собеседник. Ранее глава Краснотурьинска Александр Устинов, заявил, что в плену ВСУ находятся пятеро жителей Свердловской области. По словам мэра, с ребятами обращаются нормально: достойно кормят и дают сигареты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы ускорить процесс возвращения российских военнопленных домой, екатеринбургские активисты решили создать особый telegram-канал, где будут показывать видео с украинскими пленными. Это должно вызвать реакцию у их родственников, которые, в свою очередь, потребуют от президента Украины Владимира Зеленского начать обмен. Об этом URA.RU рассказал специалист центра подготовки «Каскад Урал». «Есть идея сделать telegram-канал и объехать все наши СИЗО, где находятся украинские военнопленные. С каждым сделать по минуте интервью. Чисто гуманитарная миссия: мы покажем, что у нас большое количество военнопленных, мы готовы на обмен», — объяснил собеседник. По его мнению, если российская сторона покажет большое количество украинских военнопленных, их родственники начнут давить на правительство Украины, требуя начать обмен. Екатеринбуржцы даже готовы привлечь для этой цели украинских блогеров, чтобы они, в свою очередь, тоже способствовали распространению информации. «Надо, чтобы украинская сторона обратила на это внимание, чтобы родственники увидели всех мужей, сыновей и начали оказывать влияние на власти Украины. У Зеленского есть такая потребность — он меняет в первую очередь медийных людей. Мы предлагаем сделать всех медийными, и пусть они меняют наших ребят. Так мы сможем помочь нашим», — убежден участник ЦСП «Каскад — Урал». О своей идее екатеринбуржцы написали свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, та передала их инициативу уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Ответа от ее пока получено не было. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с Мерзляковой, но уполномоченный не ответила на звонок. «В идеале можно создать международную организацию по типу ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ред.), чтобы волонтеры могли приезжать туда, где находятся тела погибших с той стороны. Фиксировать место гибели, место захоронения, брать тест на ДНК, геоданные и вести определенную базу открыто. Спецоперация рано или поздно закончится, а родственники будут искать тела сыновей и мужей», — сказал собеседник. Ранее глава Краснотурьинска Александр Устинов, заявил, что в плену ВСУ находятся пятеро жителей Свердловской области. По словам мэра, с ребятами обращаются нормально: достойно кормят и дают сигареты.