В Пермском крае мать несколько месяцев истязала собственную дочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Пермячка наносила ребенку побои по малозначительным поводам Фото:

Жительница Гремячинска (Пермский край) в течение трех месяцев истязала собственную дочь. Женщина периодически наносила ребенку побои, вызывая у девочки страдания, сообщается на сайте СУ СК по Пермском краю.

«По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года подозреваемая, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своей дочери, 2010 года рождения, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания», — говорится на сайте. Об истязании сообщила в органы родственница подозреваемой.

Сейчас ребенок передан отцу, который с матерью не проживает. Следователи устанавливают все обстоятельства. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительница Гремячинска (Пермский край) в течение трех месяцев истязала собственную дочь. Женщина периодически наносила ребенку побои, вызывая у девочки страдания, сообщается на сайте СУ СК по Пермском краю. «По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года подозреваемая, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своей дочери, 2010 года рождения, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания», — говорится на сайте. Об истязании сообщила в органы родственница подозреваемой. Сейчас ребенок передан отцу, который с матерью не проживает. Следователи устанавливают все обстоятельства. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...