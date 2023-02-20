В Пермском крае мать несколько месяцев истязала собственную дочь

Пермячка наносила ребенку побои по малозначительным поводам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Гремячинска (Пермский край) в течение трех месяцев истязала собственную дочь. Женщина периодически наносила ребенку побои, вызывая у девочки страдания, сообщается на сайте СУ СК по Пермском краю.

«По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года подозреваемая, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своей дочери, 2010 года рождения, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания», — говорится на сайте. Об истязании сообщила в органы родственница подозреваемой.

Сейчас ребенок передан отцу, который с матерью не проживает. Следователи устанавливают все обстоятельства. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).