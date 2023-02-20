Эксперты рассказали, сколько пермякам надо копить на дом

Пермяки могут купить дом за шесть лет, откладывая среднюю зарплату

21 февраля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Меньше всего копить на дом нужно жителям Кемеровской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермякам надо копить 6,6 года, чтобы купить свой дом. Для этого нужно ежемесячно откладывать среднюю в регионе зарплату, то есть 51 479 рублей. Такими подсчетами с URA.RU поделились специалисты базы объявлений «Мир квартир». «Пермский край. Срок накопления — 6,6 года. Средняя стоимость дома — 4 054 392 рублей, средняя зарплата 51 479 рублей», — говорится в исследовании. Аналитики «Мира квартир» взяли данные Росстата РФ по зарплате и исходили из того, что житель региона будет откладывать всю свою зарплату на покупку недвижимости. Среди 84 исследуемых регионов страны Пермский край располагается на 64 месте (чем ниже место, тем меньше нужно копить на дом). На первом месте в рейтинге располагается Чечня, там нужно 24,3 года откладывать среднюю зарплату, чтобы купить отдельный коттедж. На втором месте идет Дагестан (22,8 года), на третьем — Ингушетия (22,1 года). Быстрее всех накопить на дом могут жители Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года) и Архангельской областей (4,2 года). Житель Москвы накопит таким образом на собственный дом через 16 лет, а житель Санкт-Петербурга — через 19,4 лет.

Пермякам надо копить 6,6 года, чтобы купить свой дом. Для этого нужно ежемесячно откладывать среднюю в регионе зарплату, то есть 51 479 рублей. Такими подсчетами с URA.RU поделились специалисты базы объявлений «Мир квартир». «Пермский край. Срок накопления — 6,6 года. Средняя стоимость дома — 4 054 392 рублей, средняя зарплата 51 479 рублей», — говорится в исследовании. Аналитики «Мира квартир» взяли данные Росстата РФ по зарплате и исходили из того, что житель региона будет откладывать всю свою зарплату на покупку недвижимости. Среди 84 исследуемых регионов страны Пермский край располагается на 64 месте (чем ниже место, тем меньше нужно копить на дом). На первом месте в рейтинге располагается Чечня, там нужно 24,3 года откладывать среднюю зарплату, чтобы купить отдельный коттедж. На втором месте идет Дагестан (22,8 года), на третьем — Ингушетия (22,1 года). Быстрее всех накопить на дом могут жители Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года) и Архангельской областей (4,2 года). Житель Москвы накопит таким образом на собственный дом через 16 лет, а житель Санкт-Петербурга — через 19,4 лет.