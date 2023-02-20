В мэрии Перми опровергли информацию о ржавеющих умных остановках

21 февраля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Оказалось, что на остановках не ржавчина, а грязь Фото: Сергей Русанов © URA.RU В мэрии Перми опровергли информацию о том, что на новых автобусных остановках Перми начала образовываться ржавчина. Информация об этом накануне распространилась в соцсетях. Сегодня на странице пресс-службы Перми в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором рыжие пятна стирают салфеткой. «Вчера в социальных сетях начала распространяться информация о „ржавчине“ на новых остановках у ЦУМа. Откуда она взялась? Наши специалисты выехали для проверки информации. Ответ в нашем видео. Как видим, это не ржавчина, пятна легко оттираются салфетками», — указано в описании к видео. Предполагается, что на остановках — грязь. В пресс-службе мэрии отметили, что в минусовую температуру павильоны не промывают. Их приведут в порядок во время комплексной весенней уборки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что на тот момент «умные» остановки и не должны были работать.

В мэрии Перми опровергли информацию о том, что на новых автобусных остановках Перми начала образовываться ржавчина. Информация об этом накануне распространилась в соцсетях. Сегодня на странице пресс-службы Перми в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором рыжие пятна стирают салфеткой. «Вчера в социальных сетях начала распространяться информация о „ржавчине“ на новых остановках у ЦУМа. Откуда она взялась? Наши специалисты выехали для проверки информации. Ответ в нашем видео. Как видим, это не ржавчина, пятна легко оттираются салфетками», — указано в описании к видео. Предполагается, что на остановках — грязь. В пресс-службе мэрии отметили, что в минусовую температуру павильоны не промывают. Их приведут в порядок во время комплексной весенней уборки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что на тот момент «умные» остановки и не должны были работать.