20 февраля 2023

В мэрии Перми опровергли информацию о ржавеющих умных остановках

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в городе. Пермь, остановка общественного транспорта, остановка октябрьская площадь
Оказалось, что на остановках не ржавчина, а грязь Фото:

В мэрии Перми опровергли информацию о том, что на новых автобусных остановках Перми начала образовываться ржавчина. Информация об этом накануне распространилась в соцсетях. Сегодня на странице пресс-службы Перми в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором рыжие пятна стирают салфеткой.

«Вчера в социальных сетях начала распространяться информация о „ржавчине“ на новых остановках у ЦУМа. Откуда она взялась? Наши специалисты выехали для проверки информации. Ответ в нашем видео. Как видим, это не ржавчина, пятна легко оттираются салфетками», — указано в описании к видео.

Предполагается, что на остановках — грязь. В пресс-службе мэрии отметили, что в минусовую температуру павильоны не промывают. Их приведут в порядок во время комплексной весенней уборки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что на тот момент «умные» остановки и не должны были работать.

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В мэрии Перми опровергли информацию о том, что на новых автобусных остановках Перми начала образовываться ржавчина. Информация об этом накануне распространилась в соцсетях. Сегодня на странице пресс-службы Перми в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором рыжие пятна стирают салфеткой. «Вчера в социальных сетях начала распространяться информация о „ржавчине“ на новых остановках у ЦУМа. Откуда она взялась? Наши специалисты выехали для проверки информации. Ответ в нашем видео. Как видим, это не ржавчина, пятна легко оттираются салфетками», — указано в описании к видео. Предполагается, что на остановках — грязь. В пресс-службе мэрии отметили, что в минусовую температуру павильоны не промывают. Их приведут в порядок во время комплексной весенней уборки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что на тот момент «умные» остановки и не должны были работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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