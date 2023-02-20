Губернатор Махонин перед посланием Путина Федеральному собранию пообщался с главой Минстроя. Фото

21 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин в прибыл Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прибыл в Гостиный двор в Москве, где через несколько минут начнется послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В кулуарах мероприятия Махонин пообщался с сенатором Совета Федерации от Прикамья Андреем Климовым и главой Минстроя и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Махонин [перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию] встретился с Андреем Климовым и Иреком Файзуллиным», — отметил корреспондент URA.RU не уточнив предмет разговора вип-персон. Махонин встречался с Файзуллиным в январе этого года. Тогда глава Прикамья отчитался федеральному министру о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что основными темами главы российского государства станут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы. От Пермского края в состав делегации, которая отправилась в Москву, помимо Махонина, вошли глава Общественной палаты региона Лилия Ширяева, председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и глава Перми Алексей Демкин. Андрей Климов (слева) и Дмитрий Махонин что-то активно обсуждают перед началом важного мероприятия Фото: Екатерина Лазарева В Гостином дворе Дмитрий Махонин также встретил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина Фото: Екатерина Лазарева После короткого разговора пермский губернатор и федеральный министр отправились в зал, где состоится послание Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Екатерина Лазарева

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прибыл в Гостиный двор в Москве, где через несколько минут начнется послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В кулуарах мероприятия Махонин пообщался с сенатором Совета Федерации от Прикамья Андреем Климовым и главой Минстроя и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Махонин [перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию] встретился с Андреем Климовым и Иреком Файзуллиным», — отметил корреспондент URA.RU не уточнив предмет разговора вип-персон. Махонин встречался с Файзуллиным в январе этого года. Тогда глава Прикамья отчитался федеральному министру о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что основными темами главы российского государства станут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы. От Пермского края в состав делегации, которая отправилась в Москву, помимо Махонина, вошли глава Общественной палаты региона Лилия Ширяева, председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и глава Перми Алексей Демкин.