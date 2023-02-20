20 февраля 2023

Губернатор Махонин перед посланием Путина Федеральному собранию пообщался с главой Минстроя. Фото

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин в прибыл Москву Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прибыл в Гостиный двор в Москве, где через несколько минут начнется послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В кулуарах мероприятия Махонин пообщался с сенатором Совета Федерации от Прикамья Андреем Климовым и главой Минстроя и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Махонин [перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию] встретился с Андреем Климовым и Иреком Файзуллиным», — отметил корреспондент URA.RU не уточнив предмет разговора вип-персон. Махонин встречался с Файзуллиным в январе этого года. Тогда глава Прикамья отчитался федеральному министру о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда».

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что основными темами главы российского государства станут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы. От Пермского края в состав делегации, которая отправилась в Москву, помимо Махонина, вошли глава Общественной палаты региона Лилия Ширяева, председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и глава Перми Алексей Демкин.

Андрей Климов (слева) и Дмитрий Махонин что-то активно обсуждают перед началом важного мероприятия
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В Гостином дворе Дмитрий Махонин также встретил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина
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После короткого разговора пермский губернатор и федеральный министр отправились в зал, где состоится послание Владимира Путина Федеральному собранию
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прибыл в Гостиный двор в Москве, где через несколько минут начнется послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В кулуарах мероприятия Махонин пообщался с сенатором Совета Федерации от Прикамья Андреем Климовым и главой Минстроя и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Махонин [перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию] встретился с Андреем Климовым и Иреком Файзуллиным», — отметил корреспондент URA.RU не уточнив предмет разговора вип-персон. Махонин встречался с Файзуллиным в январе этого года. Тогда глава Прикамья отчитался федеральному министру о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что основными темами главы российского государства станут спецоперация, развитие новых регионов РФ, а также экономические вопросы. От Пермского края в состав делегации, которая отправилась в Москву, помимо Махонина, вошли глава Общественной палаты региона Лилия Ширяева, председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и глава Перми Алексей Демкин.
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