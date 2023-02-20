20 февраля 2023

В Челябинске на территории больницы расширят храмовый комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение воды в Храме вознесения Господня. Екатеринбург , храм, церковь, царская семья, религия, православие
Площадь территории храма согласно проекту составляет три тысячи квадратных метров Фото:

В Челябинске хотят внести изменения в проект строительства храмового комплекса Святителя Луки Крымского, расположенного на территории городской клинической больницы №6 на улице Румянцева. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 2 марта.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского… на земельном участке в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20. Объект расположен по улице Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска», — говорится в постановлении.

Около храма планируется возвести притчевый дом, в котором будут размещены воскресная школа, кухня, а также административный сектор. Земельный участок под застройку будет расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20, для этого необходимо разрешение.

Ранее под Челябинском в Сосновском районе в селе Вознесенке разрешили строить новый храм в честь Святой блаженной Матроны Московской. Проект получил положительную оценку госэкспертизы. На данный момент религиозное учреждение расположено в небольших вагончиках в Вознесенском сельском поселении, его посещают верующие села Вознесенки, поселка Полевого и деревни Глинки.

Около храма планируется возвести притчевый дом, в котором будут размещены воскресная школа, кухня, а также административный сектор
Фото:
Площадь территории храма составляет более трех тысяч квадратных метров
Фото:
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В Челябинске хотят внести изменения в проект строительства храмового комплекса Святителя Луки Крымского, расположенного на территории городской клинической больницы №6 на улице Румянцева. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 2 марта. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского… на земельном участке в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20. Объект расположен по улице Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска», — говорится в постановлении. Около храма планируется возвести притчевый дом, в котором будут размещены воскресная школа, кухня, а также административный сектор. Земельный участок под застройку будет расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20, для этого необходимо разрешение. Ранее под Челябинском в Сосновском районе в селе Вознесенке разрешили строить новый храм в честь Святой блаженной Матроны Московской. Проект получил положительную оценку госэкспертизы. На данный момент религиозное учреждение расположено в небольших вагончиках в Вознесенском сельском поселении, его посещают верующие села Вознесенки, поселка Полевого и деревни Глинки.
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