Площадь территории храма согласно проекту составляет три тысячи квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске хотят внести изменения в проект строительства храмового комплекса Святителя Луки Крымского, расположенного на территории городской клинической больницы №6 на улице Румянцева. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 2 марта.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского… на земельном участке в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20. Объект расположен по улице Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска», — говорится в постановлении.

Около храма планируется возвести притчевый дом, в котором будут размещены воскресная школа, кухня, а также административный сектор. Земельный участок под застройку будет расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20, для этого необходимо разрешение.

Ранее под Челябинском в Сосновском районе в селе Вознесенке разрешили строить новый храм в честь Святой блаженной Матроны Московской. Проект получил положительную оценку госэкспертизы. На данный момент религиозное учреждение расположено в небольших вагончиках в Вознесенском сельском поселении, его посещают верующие села Вознесенки, поселка Полевого и деревни Глинки.

Около храма планируется возвести притчевый дом, в котором будут размещены воскресная школа, кухня, а также административный сектор Фото: соц. сети храма во «ВКонтакте»

Площадь территории храма составляет более трех тысяч квадратных метров Фото: соц.сети храма во «ВКонтакте»