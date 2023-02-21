В Свердловской области фура опрокинулась во время разгрузки. Фото

21 февраля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Фура с прицепом стояла на обочине и опрокинулась при разгрузке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Недалеко от станции Коптелово в Свердловской области грузовик с прицепом опрокинулся на бок во время разгрузки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На ж/д переезде недалеко от станции Коптелово „Тонар“ упал при разгрузке», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области, там пояснили, что речь может идти о нарушении техники безопасности. «Это не ДТП», — прокомментировали инцидент в ведомстве. Фура опрокинулась на бок во время разгрузки Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

Недалеко от станции Коптелово в Свердловской области грузовик с прицепом опрокинулся на бок во время разгрузки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На ж/д переезде недалеко от станции Коптелово „Тонар“ упал при разгрузке», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области, там пояснили, что речь может идти о нарушении техники безопасности. «Это не ДТП», — прокомментировали инцидент в ведомстве.