В Свердловской области фура опрокинулась во время разгрузки. Фото

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Фура с прицепом стояла на обочине и опрокинулась при разгрузке Фото:

Недалеко от станции Коптелово в Свердловской области грузовик с прицепом опрокинулся на бок во время разгрузки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На ж/д переезде недалеко от станции Коптелово „Тонар“ упал при разгрузке», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области, там пояснили, что речь может идти о нарушении техники безопасности. «Это не ДТП», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Фура опрокинулась на бок во время разгрузки
Фото:

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Недалеко от станции Коптелово в Свердловской области грузовик с прицепом опрокинулся на бок во время разгрузки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На ж/д переезде недалеко от станции Коптелово „Тонар“ упал при разгрузке», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области, там пояснили, что речь может идти о нарушении техники безопасности. «Это не ДТП», — прокомментировали инцидент в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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