Фура с прицепом стояла на обочине и опрокинулась при разгрузке
Недалеко от станции Коптелово в Свердловской области грузовик с прицепом опрокинулся на бок во время разгрузки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На ж/д переезде недалеко от станции Коптелово „Тонар“ упал при разгрузке», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Свердловской области, там пояснили, что речь может идти о нарушении техники безопасности. «Это не ДТП», — прокомментировали инцидент в ведомстве.
Фура опрокинулась на бок во время разгрузки
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