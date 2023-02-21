21 февраля 2023

Жители дома Нижневартовска, где обвалился лестничный пролет, жалуются на временную лестницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Немецкий квартал» в металлургическом районе. Челябинск, архитектура, подъезд, старые дома, немецкий квартал, лестница
Обрушение вызвано прорывом теплосетей в подвале дома Фото:

Жители дома в Нижневартовске (ХМАО), где накануне в подъезде обвалился лестничный пролет, критикуют временную лестницу из-за ее ненадежности и неудобства. Пост размещен в местном паблике «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Заводская 13. Взамен обваленной лестницы в доме появилась вот такая…лестница 21 века», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи активно обсуждали временное решение. «Лестницу уж могли по крепче поставить», — отметила Ольга Чайникова. Подписчица Наталия возмутилась: «А где безопасность? Такую приставную, как минимум, должен еще один человек внизу страховать! На нее сертификат должен быть… А если пенсионеры там есть?»

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Обрушение произошло из-за прорыва теплосетей в подвале дома. Следственный комитет организовал проверку из-за данного происшествия.

Временная лестница может представлять опасность для жителей подъезда

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Жители дома в Нижневартовске (ХМАО), где накануне в подъезде обвалился лестничный пролет, критикуют временную лестницу из-за ее ненадежности и неудобства. Пост размещен в местном паблике «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Заводская 13. Взамен обваленной лестницы в доме появилась вот такая…лестница 21 века», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи активно обсуждали временное решение. «Лестницу уж могли по крепче поставить», — отметила Ольга Чайникова. Подписчица Наталия возмутилась: «А где безопасность? Такую приставную, как минимум, должен еще один человек внизу страховать! На нее сертификат должен быть… А если пенсионеры там есть?» Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на Заводской, 13 обвалился лестничный пролет. Обрушение произошло из-за прорыва теплосетей в подвале дома. Следственный комитет организовал проверку из-за данного происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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