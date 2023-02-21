Свердловские родители массово требуют уволить директоров школ

22 февраля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Восемь заявлений поступило от свердловских родителей с просьбой уволить директоров школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступают заявления с требованием уволить директоров школ. На данный момент уже поступило восемь заявлений от родителей. Об этом заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы много занимались и будем заниматься в этом году примирением в образовательной среде. Вот сейчас опять восемь родителей направили письмо, значит, что надо поменять директора школы. Иного выхода, как примирение, я не вижу. Мы не должны здесь допускать того, чтоб это конфликт и через прессу, и через какие-то другие общественные институты имел огромный резонанс», — цитирует слова Мерзляковой журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что педагога из Екатеринбурга потребовали уволить за издевательства над третьеклассниками. Родители просят уволить учительницу гимназии №94, которая обмотала школьника скотчем.

В аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступают заявления с требованием уволить директоров школ. На данный момент уже поступило восемь заявлений от родителей. Об этом заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы много занимались и будем заниматься в этом году примирением в образовательной среде. Вот сейчас опять восемь родителей направили письмо, значит, что надо поменять директора школы. Иного выхода, как примирение, я не вижу. Мы не должны здесь допускать того, чтоб это конфликт и через прессу, и через какие-то другие общественные институты имел огромный резонанс», — цитирует слова Мерзляковой журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что педагога из Екатеринбурга потребовали уволить за издевательства над третьеклассниками. Родители просят уволить учительницу гимназии №94, которая обмотала школьника скотчем.