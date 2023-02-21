21 февраля 2023

Свердловские родители массово требуют уволить директоров школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школьный коридор, старая школа, старое здание
Восемь заявлений поступило от свердловских родителей с просьбой уволить директоров школ Фото:

В аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступают заявления с требованием уволить директоров школ. На данный момент уже поступило восемь заявлений от родителей. Об этом заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы много занимались и будем заниматься в этом году примирением в образовательной среде. Вот сейчас опять восемь родителей направили письмо, значит, что надо поменять директора школы. Иного выхода, как примирение, я не вижу. Мы не должны здесь допускать того, чтоб это конфликт и через прессу, и через какие-то другие общественные институты имел огромный резонанс», — цитирует слова Мерзляковой журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, что педагога из Екатеринбурга потребовали уволить за издевательства над третьеклассниками. Родители просят уволить учительницу гимназии №94, которая обмотала школьника скотчем.

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В аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступают заявления с требованием уволить директоров школ. На данный момент уже поступило восемь заявлений от родителей. Об этом заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы много занимались и будем заниматься в этом году примирением в образовательной среде. Вот сейчас опять восемь родителей направили письмо, значит, что надо поменять директора школы. Иного выхода, как примирение, я не вижу. Мы не должны здесь допускать того, чтоб это конфликт и через прессу, и через какие-то другие общественные институты имел огромный резонанс», — цитирует слова Мерзляковой журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что педагога из Екатеринбурга потребовали уволить за издевательства над третьеклассниками. Родители просят уволить учительницу гимназии №94, которая обмотала школьника скотчем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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