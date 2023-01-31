Учителя из Екатеринбурга потребовали уволить за издевательства над третьеклассниками

Учителя гимназии №94 из Екатеринбурга потребовали уволить за инцидент со скотчем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители просят уволить учительницу элитной гимназии №94 в Екатеринбурге, которая обмотала третьеклассника скотчем. По их словам, преподаватель преподносит материал в недопустимой для детей форме. Они написали обращение на имя директора. Родители поделились соответствующим документом с корреспондентом URA.RU.

«Мы, родители учеников 3 „в“ класса, просим уволить Силину Елизавету Ивановну с должности классного руководителя. Уровень преподавания у учителя очень низкий. Мы переживаем, что дети в итоге ничего не будут знать, мотивация к учебе снизится. И поведение учителя просто вопиющее: кидает в ребенка тряпкой, бьет по голове книгой, „затыкает“ себе уши на уроках, чтобы не слышать детей, наказывает скотчем. И на все это смотрят наши дети. Мы настаиваем на увольнении этого педагога», — говорится в документе.

По мнению некоторых родителей, преподаватель не справляется с классом, не может создать должную дисциплину, преподносит материал в недопустимой для детей форме, а также постоянно превышает возрастные нормативы по количеству домашних заданий для детей 9 лет. «Например, только по математике было задано 39 упражнений на неделю. По литературе педагог попросила детей записать свое чтение рассказа на диктофон, сделать письменный анализ своей речи», — поделились родители с журналистом агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в гимназию №94. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее учительница отказывалась комментировать инцидент. URA.RU готово дать ей возможность высказать свою позицию.

Ранее URA.RU писало, что в престижной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама третьеклассника утверждала, что ее сын подвергался физическому насилию со стороны классного руководителя. Мальчик поведал маме, что педагог заклеила ему рот скотчем. После публикации URA.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу начали проверку по инциденту. Позже учительница ушла на больничный. Тем временем часть родителей встали на защиту педагога. Позже за учителя заступились и власти города, назначив педагогу наказание в виде дисциплинарного взыскания.