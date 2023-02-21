Против начальника ГИБДД Озерска возбудили уголовное дело

22 февраля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Следствие подозревает Андрея Поцелуйко в превышении полномочий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следствие возбудило уголовное дело против начальника ГИБДД Озерска (Челябинская область), майора полиции Андрея Поцелуйко. Об этом URA.RU сообщил источник, отметив, что высокопоставленного полицейского подозревают в превышении полномочий. «Поцелуйко подозревают в том, что он помог семи злостным нарушителям дорожного движения. За выявленные нарушения у них должны были отобрать права, а майор снизил им наказание до незначительного штрафа», — отметил URA.RU инсайдер. Следствие обвиняет Поцелуйко в том, что его действия выходят за пределы его полномочий и повлекли нарушение прав государства — ч. 1. ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. По данным URA.RU преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Источник отметил, что следователи в рамках возбужденного уголовного дела проверяют все факты. Дозвониться до пресс-службы СУ СКР области URA.RU не удалось.

Следствие возбудило уголовное дело против начальника ГИБДД Озерска (Челябинская область), майора полиции Андрея Поцелуйко. Об этом URA.RU сообщил источник, отметив, что высокопоставленного полицейского подозревают в превышении полномочий. «Поцелуйко подозревают в том, что он помог семи злостным нарушителям дорожного движения. За выявленные нарушения у них должны были отобрать права, а майор снизил им наказание до незначительного штрафа», — отметил URA.RU инсайдер. Следствие обвиняет Поцелуйко в том, что его действия выходят за пределы его полномочий и повлекли нарушение прав государства — ч. 1. ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. По данным URA.RU преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Источник отметил, что следователи в рамках возбужденного уголовного дела проверяют все факты. Дозвониться до пресс-службы СУ СКР области URA.RU не удалось.