На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла массовая авария

23 февраля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на дороге образовалась пробка Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе под Екатеринбургом 27-летний водитель фуры Mercedes, двигаясь из Тюмени, увидел перед собой затор на дороге, начал тормозить, но врезался в KIA. После этого KIA влетела в машину Ford, а та въехала в фуру Scania, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель фуры, пытаясь остановиться, въехал в KIA, которая в свою очередь врезалась в Ford. Немецкий автомобиль влетел в Scania», — сказано в сообщении. Авария случилась в районе Белоярского городского округа. В ДТП пострадала 32-летняя женщина-водитель KIA. Ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В ведомстве пояснили, что водитель фуры не соблюдал безопасную дистанцию. Ранее сообщалось, что автоинспекторы выступили к свердловчанам с просьбой остаться дома 23 февраля из-за непогоды. По словам сотрудников Госавтоинспекции, на дорогах плохая видимость и гололед.

На трассе под Екатеринбургом 27-летний водитель фуры Mercedes, двигаясь из Тюмени, увидел перед собой затор на дороге, начал тормозить, но врезался в KIA. После этого KIA влетела в машину Ford, а та въехала в фуру Scania, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель фуры, пытаясь остановиться, въехал в KIA, которая в свою очередь врезалась в Ford. Немецкий автомобиль влетел в Scania», — сказано в сообщении. Авария случилась в районе Белоярского городского округа. В ДТП пострадала 32-летняя женщина-водитель KIA. Ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В ведомстве пояснили, что водитель фуры не соблюдал безопасную дистанцию. Ранее сообщалось, что автоинспекторы выступили к свердловчанам с просьбой остаться дома 23 февраля из-за непогоды. По словам сотрудников Госавтоинспекции, на дорогах плохая видимость и гололед.