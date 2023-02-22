22 февраля 2023

Инспекторы выступили со срочным обращением к свердловским водителям

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей об ухудшении погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД просят водителей 23 февраля воздержаться от поездок Фото:

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о непогоде. 23 февраля на дорогах плохая видимость и гололед, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге снегопад. На дорогах плохая видимость и гололед. Водители, будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы в условиях непогоды. «Просьба исключить обгоны», — добавили в ведомстве. Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок.

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Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о непогоде. 23 февраля на дорогах плохая видимость и гололед, сообщили URA.RU в ведомстве. «Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге снегопад. На дорогах плохая видимость и гололед. Водители, будьте бдительны», — говорится в сообщении. В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы в условиях непогоды. «Просьба исключить обгоны», — добавили в ведомстве. Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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