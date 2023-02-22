Инспекторы выступили со срочным обращением к свердловским водителям

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей об ухудшении погодных условий

23 февраля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД просят водителей 23 февраля воздержаться от поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о непогоде. 23 февраля на дорогах плохая видимость и гололед, сообщили URA.RU в ведомстве. «Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге снегопад. На дорогах плохая видимость и гололед. Водители, будьте бдительны», — говорится в сообщении. В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы в условиях непогоды. «Просьба исключить обгоны», — добавили в ведомстве. Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок.

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о непогоде. 23 февраля на дорогах плохая видимость и гололед, сообщили URA.RU в ведомстве. «Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге снегопад. На дорогах плохая видимость и гололед. Водители, будьте бдительны», — говорится в сообщении. В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы в условиях непогоды. «Просьба исключить обгоны», — добавили в ведомстве. Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок.