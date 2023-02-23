23 февраля 2023

При пожаре в свердловском городе погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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При пожаре в Березовском погиб рабочий пилорамы (архивное фото) Фото:

При пожаре в Березовском (Свердловская область) погиб рабочий пилорамы, его смерть не носит криминальный характер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сообщение о возгорании поступило в ночь на 24 февраля. Личность умершего устанавливается по имеющимся предварительным данным, это рабочий местной пилорамы. Предположительно, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты», — рассказал Валерий Горелых. По его словам, смерть мужчины не носит криминальный характер.

К делу подключились силовики из Следственного комитета России по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

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При пожаре в Березовском (Свердловская область) погиб рабочий пилорамы, его смерть не носит криминальный характер. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сообщение о возгорании поступило в ночь на 24 февраля. Личность умершего устанавливается по имеющимся предварительным данным, это рабочий местной пилорамы. Предположительно, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты», — рассказал Валерий Горелых. По его словам, смерть мужчины не носит криминальный характер. К делу подключились силовики из Следственного комитета России по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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