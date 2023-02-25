Советник Трампа заявил о роковой ошибке США и НАТО

Советник Трампа Болтон: реакция Запада на присоединение Крыма к России была слишком слабой

25 февраля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Джон Болтон заявил, что реакция Запада на присоединение Крыма к РФ должна была быть жестче Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org CC BY-SA 2.0 Реакция США и НАТО на присоединение Россией Крыма была очень слабой. Против РФ было введено лишь несколько санкций, заявил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. По его словам, такая «неадекватная реакция» стала провалом для Запада. «Прежде всего, я считаю, что Соединенные Штаты и НАТО с треском провалились <…> Реакция Запада на присоединение Крыма в 2014 году была крайне неадекватной, очень слабой. Против россиян было введено несколько санкций», — сказал Джон Болтон. Его слова приводит ZDFheute . Также Болтон уверен, что Россия восприняла реакцию США и НАТО как «терпимость». По его словам, санкции Запада должны были быть намного жестче. Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За присоединение полуострова к РФ проголосовало более 95% жителей Крыма. Однако это решение вызвало негативную реакцию Запада, из-за чего в отношении РФ были применены экономические санкции. В списки ограничений попали многие российские бизнесмены и политики.

Реакция США и НАТО на присоединение Россией Крыма была очень слабой. Против РФ было введено лишь несколько санкций, заявил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. По его словам, такая «неадекватная реакция» стала провалом для Запада. «Прежде всего, я считаю, что Соединенные Штаты и НАТО с треском провалились <…> Реакция Запада на присоединение Крыма в 2014 году была крайне неадекватной, очень слабой. Против россиян было введено несколько санкций», — сказал Джон Болтон. Его слова приводит ZDFheute. Также Болтон уверен, что Россия восприняла реакцию США и НАТО как «терпимость». По его словам, санкции Запада должны были быть намного жестче. Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За присоединение полуострова к РФ проголосовало более 95% жителей Крыма. Однако это решение вызвало негативную реакцию Запада, из-за чего в отношении РФ были применены экономические санкции. В списки ограничений попали многие российские бизнесмены и политики.