Челябинских водителей предупредили о возможных пробках на трассе М5-Урал из-за сильного снегопада

25 февраля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Обильные осадки идут на участке трассы от Башкирии до Юрюзани Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сильный снегопад осложняет движение на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Обильный снегопад идет на участке от границы с республикой Башкортостан до Юрюзани на автодороге М5-Урал. Могут быть затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинпекции региона. На самых трудных участках дороги дежурят шесть экипажей ДПС. Они будут помогать водителям в случае необходимости. За субботу на трассе М5-Урал произошло несколько ДТП, связанных со снегопадом. Так, в Ашинском районе фура застряла в сугробе, а под Симом столкнулись три грузовых автомобиля.

Сильный снегопад осложняет движение на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Обильный снегопад идет на участке от границы с республикой Башкортостан до Юрюзани на автодороге М5-Урал. Могут быть затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинпекции региона. На самых трудных участках дороги дежурят шесть экипажей ДПС. Они будут помогать водителям в случае необходимости. За субботу на трассе М5-Урал произошло несколько ДТП, связанных со снегопадом. Так, в Ашинском районе фура застряла в сугробе, а под Симом столкнулись три грузовых автомобиля.