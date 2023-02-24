24 февраля 2023
23 февраля 2023

Челябинских водителей предупредили о возможных пробках на трассе М5-Урал из-за сильного снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Обильные осадки идут на участке трассы от Башкирии до Юрюзани Фото:

Сильный снегопад осложняет движение на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Обильный снегопад идет на участке от границы с республикой Башкортостан до Юрюзани на автодороге М5-Урал. Могут быть затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинпекции региона.

На самых трудных участках дороги дежурят шесть экипажей ДПС. Они будут помогать водителям в случае необходимости.

За субботу на трассе М5-Урал произошло несколько ДТП, связанных со снегопадом. Так, в Ашинском районе фура застряла в сугробе, а под Симом столкнулись три грузовых автомобиля.

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Сильный снегопад осложняет движение на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Обильный снегопад идет на участке от границы с республикой Башкортостан до Юрюзани на автодороге М5-Урал. Могут быть затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинпекции региона. На самых трудных участках дороги дежурят шесть экипажей ДПС. Они будут помогать водителям в случае необходимости. За субботу на трассе М5-Урал произошло несколько ДТП, связанных со снегопадом. Так, в Ашинском районе фура застряла в сугробе, а под Симом столкнулись три грузовых автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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