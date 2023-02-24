Челябинских водителей предупредили о возможных пробках на трассе М5-Урал из-за сильного снегопада

Обильные осадки идут на участке трассы от Башкирии до Юрюзани
Сильный снегопад осложняет движение на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Обильный снегопад идет на участке от границы с республикой Башкортостан до Юрюзани на автодороге М5-Урал. Могут быть затруднения в движении», — уточнили в Госавтоинпекции региона.
На самых трудных участках дороги дежурят шесть экипажей ДПС. Они будут помогать водителям в случае необходимости.
За субботу на трассе М5-Урал произошло несколько ДТП, связанных со снегопадом. Так, в Ашинском районе фура застряла в сугробе, а под Симом столкнулись три грузовых автомобиля.
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