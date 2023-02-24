24 февраля 2023
23 февраля 2023

На челябинской трассе образовался затор из-за ДТП с тремя фурами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия
Видимость на трассах ухудшилась из-за снегопада Фото:

На трассе М5-Урал под Симом (Челябинская область) столкнулись три грузовых автомобиля. В результате аварии на дороге наблюдается задержка движения, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Снегопад! На 1597-м километре автодороги М5-Урал по направлению в Челябинск произошло столкновение трех грузовых автомобилей, пострадавших нет. Экипаж ДПС на месте оформляет ДТП, организован реверс», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что из-за аварии на трассе затруднено движение.

Ранее ведомство предупреждало, что в ближайшие сутки в горнозаводской зоне области будет идти сильный снегопад. Водителей просят быть осторожными и отложить дальние поездки.

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На трассе М5-Урал под Симом (Челябинская область) столкнулись три грузовых автомобиля. В результате аварии на дороге наблюдается задержка движения, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Снегопад! На 1597-м километре автодороги М5-Урал по направлению в Челябинск произошло столкновение трех грузовых автомобилей, пострадавших нет. Экипаж ДПС на месте оформляет ДТП, организован реверс», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что из-за аварии на трассе затруднено движение. Ранее ведомство предупреждало, что в ближайшие сутки в горнозаводской зоне области будет идти сильный снегопад. Водителей просят быть осторожными и отложить дальние поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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