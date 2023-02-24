Видимость на трассах ухудшилась из-за снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М5-Урал под Симом (Челябинская область) столкнулись три грузовых автомобиля. В результате аварии на дороге наблюдается задержка движения, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Снегопад! На 1597-м километре автодороги М5-Урал по направлению в Челябинск произошло столкновение трех грузовых автомобилей, пострадавших нет. Экипаж ДПС на месте оформляет ДТП, организован реверс», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что из-за аварии на трассе затруднено движение.

Ранее ведомство предупреждало, что в ближайшие сутки в горнозаводской зоне области будет идти сильный снегопад. Водителей просят быть осторожными и отложить дальние поездки.