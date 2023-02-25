Зеленский назвал число взятых Россией населенных пунктов

Владимир Зеленский сообщил о более тысячи перешедших под контроль РФ территорий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия взяла 1877 ранее подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.
Владимир Зеленский сказал, что под контроль РФ перешли 1877 городов и сел. Его обращение опубликовано на сайте президента Украины.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В Качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.
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