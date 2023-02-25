Зеленский назвал число взятых Россией населенных пунктов

Зеленский заявил, что Россия взяла под контроль 1877 городов и сел
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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Владимир Зеленский сообщил о более тысячи перешедших под контроль РФ территорий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия взяла 1877 ранее подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

Владимир Зеленский сказал, что под контроль РФ перешли 1877 городов и сел. Его обращение опубликовано на сайте президента Украины.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В Качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.

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Россия взяла 1877 ранее подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной. Владимир Зеленский сказал, что под контроль РФ перешли 1877 городов и сел. Его обращение опубликовано на сайте президента Украины. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В Качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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