24 февраля 2023
23 февраля 2023

Бастрыкин потребовал разобраться с запахом канализации в доме челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, канализационный люк, водоканал, рабочий, вода
В доме постоянные проблемы с канализацией и вентиляцией Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту жалоб от жителей одного из муниципалитетов Челябинской области, сообщивших о постоянном запахе канализации в доме. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В сети интернет опубликовано сообщение от жителей региона о том, что в их доме проблемы с вентиляцией и канализацией. Жители заявили, что задыхаются от неприятных запахов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что сотрудники управляющей компании и жилищной инспекции бездействуют. Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников должен предоставить Бастрыкину доклад о ходе проверки и о том, какие меры принимаются для восстановления прав граждан.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту жалоб от жителей одного из муниципалитетов Челябинской области, сообщивших о постоянном запахе канализации в доме. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В сети интернет опубликовано сообщение от жителей региона о том, что в их доме проблемы с вентиляцией и канализацией. Жители заявили, что задыхаются от неприятных запахов», — говорится в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что сотрудники управляющей компании и жилищной инспекции бездействуют. Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников должен предоставить Бастрыкину доклад о ходе проверки и о том, какие меры принимаются для восстановления прав граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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