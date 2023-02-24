Бастрыкин потребовал разобраться с запахом канализации в доме челябинцев

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту жалоб от жителей одного из муниципалитетов Челябинской области, сообщивших о постоянном запахе канализации в доме. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В сети интернет опубликовано сообщение от жителей региона о том, что в их доме проблемы с вентиляцией и канализацией. Жители заявили, что задыхаются от неприятных запахов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что сотрудники управляющей компании и жилищной инспекции бездействуют. Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников должен предоставить Бастрыкину доклад о ходе проверки и о том, какие меры принимаются для восстановления прав граждан.
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