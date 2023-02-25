Пермский край лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

В Приволжском федеральном округе Пермский край занял 4-е место по количеству новых регистрируемых случаев коронавируса. Регион также находится на 14-й позиции в списке субъектов РФ. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
«По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 14 ранговое место среди субъектов РФ и 4 место в ПФО. За последние сутки в Перми зарегистрировано 79 случаев COVID-19», — указано на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
На сегодня в Пермском крае выявлено около пятисот тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В лабораториях научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев выявляют «омикрон».
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