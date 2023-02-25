Свердловчанин ударил ножом мужчину из-за зажигалки

В Новоуральске мужчина ранил в живот человека, который настойчиво выпрашивал зажигалку

Мужчина ударил пьяного человека, который настойчиво просил зажигалку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Новоуральске Свердловской области 24 февраля возле супермаркета 62-летний мужчина во время ссоры ударил ножом в живот пьяного человека, который настойчиво просил у него зажигалку. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД РФ по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский.

«Между двумя мужчинами произошла ссора из-за зажигалки. 41-летний мужчина ударил оппонента бутылкой по голове, а тот в ответ достал перочинный нож и нанес ему удар в область живота», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность и задержать жителя, ударившего человека ножом. Он рассказал силовикам, что пришел в магазин за покупками. На выходе к нему обратился нетрезвый мужчина, который настойчиво требовал дать ему зажигалку. Дальше между ними завязалась потасовка.

В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Против второго жителя, нанесшего удар стеклянной бутылкой по голове, собирается материал для возбуждения уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до двух лет лишения свободы.