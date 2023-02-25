25 февраля 2023
24 февраля 2023

В округе Пермского края отменили масленичные гуляния из-за гибели бойца в зоне СВО

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В Куединском округе Маслениц отменили из-за гибели участника спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Куединском муниципальном округе (Пермский край) не будут проводить народные гуляния на Масленицу из-за гибели земляка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Администрация Куединского муниципального округа приняла решение об отмене масленичных гуляний на территории в связи с сообщением о гибели нашего земляка в зоне СВО. Они были запланированы на 26 февраля», — указано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эта мера вынужденная. Действия российских военных направлены на защиту жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима. Не менее важная задача — демилитаризация и денацификация Украины.

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В Куединском муниципальном округе (Пермский край) не будут проводить народные гуляния на Масленицу из-за гибели земляка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «Администрация Куединского муниципального округа приняла решение об отмене масленичных гуляний на территории в связи с сообщением о гибели нашего земляка в зоне СВО. Они были запланированы на 26 февраля», — указано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эта мера вынужденная. Действия российских военных направлены на защиту жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима. Не менее важная задача — демилитаризация и денацификация Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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