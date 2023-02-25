В Курганской области будут готовить специалистов для управления беспилотниками

26 февраля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Зауральцев обучат управлять дронами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Зауралье собираются готовить специалистов, которые смогут управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Получаем лицензию на подготовку специалистов для управления БПЛА. Поручил коллегам доработать детали и в кратчайшие сроки развернуть такую подготовку на базе одного из учебных заведений региона», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По данным российских военных экспертов, 90% от общего числа всех дронов в мире сейчас применяют на фронтах Украины. Вооруженные силы РФ также активно используют квадрокоптеры для выполнения боевых задач. О том, что курганский боец из зоны проведения спецоперации рассказал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции, URA.RU уже сообщало. Ранее зауральский штурмовик, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил в феврале прошлого года. Лидер государства заявлял, что эта мера вынужденная. Целью операции является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В Зауралье собираются готовить специалистов, которые смогут управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Получаем лицензию на подготовку специалистов для управления БПЛА. Поручил коллегам доработать детали и в кратчайшие сроки развернуть такую подготовку на базе одного из учебных заведений региона», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По данным российских военных экспертов, 90% от общего числа всех дронов в мире сейчас применяют на фронтах Украины. Вооруженные силы РФ также активно используют квадрокоптеры для выполнения боевых задач. О том, что курганский боец из зоны проведения спецоперации рассказал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции, URA.RU уже сообщало. Ранее зауральский штурмовик, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил в феврале прошлого года. Лидер государства заявлял, что эта мера вынужденная. Целью операции является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.