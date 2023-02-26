В ХМАО женщине отказались начислять выплаты за ребенка из-за прописки

В пособии отказали из-за отсутствия прописки Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники Агентства социального благополучия населения отказались начислять женщине пособие на ребенка из-за отсутствия прописки в городе. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Женщина обратилась в казенное учреждение Агентство социального благополучия населения в Нефтеюганске с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Учреждением соответствующая выплата была назначена. Однако в нарушение закона необоснованно принято решение о прекращении выплаты по истечении 6 месяцев, поскольку у семьи отсутствовало постоянное место жительства на территории города», — сообщили в надзорном ведомстве.

Между тем в прокуратуре заявили, что отсутствие прописки не является поводом для отказа в выплатах. Сотрудники ведомства обратились в городской суд с требованием признать решение органа социальной защиты незаконным и вернуть семье ежемесячные выплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мать пятерых детей оставили без пособия. Женщина не предоставила в агентство социального благополучия населения справку о совместном проживании с ребенком.