Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные пермские школы

Сотрудники полиции проводят проверку объявлений, в которых родителям будущих первоклассников предлагают оказать помощь в устройстве их детей в элитные школы и гимназии Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Пермь.
На популярном сайте объявлений появился ряд сообщений о том, что пермякам помогут в поступлении их детей в элитные школы города. Среди учебных заведений английская школа № 7, гимназия № 5 и многопрофильная школа «Приоритет». За услуги с родителей будущих первоклассников просят от 30 до 40 тысяч рублей. «Материал зарегистрирован. На данный момент проводится проверка», — сообщили в полиции.
Жители ЖК «Арсенал», дети которых по прописке должны идти в школу «Точка», увидели подобное объявление и были возмущены этим предложением. Пермяки разместили пост об услуге в соцсети «ВКонтакте», где выразили свое возмущение. «Да ужас, дети прописанные с рождения попасть в школу не могут, а тут — получите и распишитесь», — негодует в комментариях к посту Елизавета Куликова. Позже объявление о зачислении детей в школу «Точка» было снято с публикации, но остальные объявления до сих пор размещены на сайте.
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