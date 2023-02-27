Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные пермские школы

27 февраля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Детей предлагают зачислить в гимназии и языковые школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции проводят проверку объявлений, в которых родителям будущих первоклассников предлагают оказать помощь в устройстве их детей в элитные школы и гимназии Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Пермь. На популярном сайте объявлений появился ряд сообщений о том, что пермякам помогут в поступлении их детей в элитные школы города. Среди учебных заведений английская школа № 7, гимназия № 5 и многопрофильная школа «Приоритет». За услуги с родителей будущих первоклассников просят от 30 до 40 тысяч рублей. «Материал зарегистрирован. На данный момент проводится проверка», — сообщили в полиции. Жители ЖК «Арсенал», дети которых по прописке должны идти в школу «Точка», увидели подобное объявление и были возмущены этим предложением. Пермяки разместили пост об услуге в соцсети «ВКонтакте», где выразили свое возмущение. «Да ужас, дети прописанные с рождения попасть в школу не могут, а тут — получите и распишитесь», — негодует в комментариях к посту Елизавета Куликова. Позже объявление о зачислении детей в школу «Точка» было снято с публикации, но остальные объявления до сих пор размещены на сайте.

Сотрудники полиции проводят проверку объявлений, в которых родителям будущих первоклассников предлагают оказать помощь в устройстве их детей в элитные школы и гимназии Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Пермь. На популярном сайте объявлений появился ряд сообщений о том, что пермякам помогут в поступлении их детей в элитные школы города. Среди учебных заведений английская школа № 7, гимназия № 5 и многопрофильная школа «Приоритет». За услуги с родителей будущих первоклассников просят от 30 до 40 тысяч рублей. «Материал зарегистрирован. На данный момент проводится проверка», — сообщили в полиции. Жители ЖК «Арсенал», дети которых по прописке должны идти в школу «Точка», увидели подобное объявление и были возмущены этим предложением. Пермяки разместили пост об услуге в соцсети «ВКонтакте», где выразили свое возмущение. «Да ужас, дети прописанные с рождения попасть в школу не могут, а тут — получите и распишитесь», — негодует в комментариях к посту Елизавета Куликова. Позже объявление о зачислении детей в школу «Точка» было снято с публикации, но остальные объявления до сих пор размещены на сайте.