Снегопад в Екатеринбурге привел к росту цен на такси

В Екатеринбурге из-за снегопада выросли цены на такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге из-за снегопада выросли цены на такси. Стоимость поездок увеличилась в 2 раза. Об этом рассказали URA.RU.

«Обычно я езжу с работы домой за 300 рублей. Сегодня поездка составила 501 рубль», — поделился один из собеседников агентства. Подобная ситуация и у другого читателя: «В среднем поездка из центра на ВИЗ стоит порядка 250 рублей. Сегодня популярный агрегатор предлагал мне уехать за 470».

Ранее URA.RU писало, что «Яндекс Такси» меняет тарифы на территории Екатеринбурга. Корректировки помогут улучшить экономику поездок, а также компенсировать растущие цены на автомобили, запчасти и расходные материалы.