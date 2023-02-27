27 февраля 2023

В Перми выступит единственный в России дрессированный жираф

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Московский зоопарк. Москва, вольер, клетка, животные, жираф
Обычно жирафы не поддаются дрессировке (архивное фото) Фото:

Единственный в России дрессированный жираф Багир выступит в Пермском цирке. Звезда шоу станцует вальс и подарит зрительницам поцелуй, обещают организаторы.

«Единственный в России дрессированный жираф Багир едет в Пермь! Высотой более семи метров, но, несмотря на это, он изящно двигается и даже танцует вальс! Багир любит общаться со зрителями: мужчины могут поправить прическу, а дамы получат незабываемый поцелуй», — говорится в анонсе на сайте цирка.

Премьера «Жираф шоу» в Пермском цирке состоится 11 и 12 марта. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.

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Единственный в России дрессированный жираф Багир выступит в Пермском цирке. Звезда шоу станцует вальс и подарит зрительницам поцелуй, обещают организаторы. «Единственный в России дрессированный жираф Багир едет в Пермь! Высотой более семи метров, но, несмотря на это, он изящно двигается и даже танцует вальс! Багир любит общаться со зрителями: мужчины могут поправить прическу, а дамы получат незабываемый поцелуй», — говорится в анонсе на сайте цирка. Премьера «Жираф шоу» в Пермском цирке состоится 11 и 12 марта. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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