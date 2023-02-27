В Перми выступит единственный в России дрессированный жираф

Обычно жирафы не поддаются дрессировке (архивное фото)
Единственный в России дрессированный жираф Багир выступит в Пермском цирке. Звезда шоу станцует вальс и подарит зрительницам поцелуй, обещают организаторы.
«Единственный в России дрессированный жираф Багир едет в Пермь! Высотой более семи метров, но, несмотря на это, он изящно двигается и даже танцует вальс! Багир любит общаться со зрителями: мужчины могут поправить прическу, а дамы получат незабываемый поцелуй», — говорится в анонсе на сайте цирка.
Премьера «Жираф шоу» в Пермском цирке состоится 11 и 12 марта. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.
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