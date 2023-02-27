На трассе «Пермь-Екатеринбург» ограничили движение транспорта из-за уборки снега

На трассе «Пермь-Екатеринбург» временно ограничивают движение грузового транспорта. Это связано с работами спецслужб в снежную погоду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«ФКУ Упрдор „Прикамье“ издано распоряжение о введении временного ограничения движения на автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург для грузового автотранспорта 28.02.2023 в связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условий на ФАД Пермского края», — сообщили в пресс-службе. Движение ограничивают с 12:00 до 24:00 часов.
Ранее URA.RU рассказывало об ограничении движения на трассе из-за снегопада в февральские праздники. Из-за дорожных работ по пути из Екатеринбурга в Перми образовалась пробка длиной 13 км.
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