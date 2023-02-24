На трассе Екатеринбург — Пермь образовалась огромная пробка из-за дорожных работ. Скрин

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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, обочина
Пробка на трассе Екатеринбург — Пермь более 13 километров Фото:

На 226 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась 13-ти километровая пробка из-за проведения дорожных работ. Информация об этом следует из сообщения ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с 226 по 227 километр производятся дорожные работы по капитальному ремонту! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения ФКУ «Уралуправтодор».

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» сейчас пробка скопилась длинной 13 километров. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за проведения дорожных работ, дополнили свердловские дорожники.

Ранее URA.RU сообщало, что для устранения последствий снегопада в Свердловской области дорожники вывели на линию сотни спецмашин. После снегопада, который был в ночь на 24 февраля, высота снежного покрова составила 10 сантиметров.

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На 226 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась 13-ти километровая пробка из-за проведения дорожных работ. Информация об этом следует из сообщения ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 226 по 227 километр производятся дорожные работы по капитальному ремонту! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения ФКУ «Уралуправтодор». Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» сейчас пробка скопилась длинной 13 километров. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за проведения дорожных работ, дополнили свердловские дорожники. Ранее URA.RU сообщало, что для устранения последствий снегопада в Свердловской области дорожники вывели на линию сотни спецмашин. После снегопада, который был в ночь на 24 февраля, высота снежного покрова составила 10 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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